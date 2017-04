FOTOD ja VIDEOD: Abilinnapea Arvo Sarapuu umbusaldamine Tallinna volikogus ebaõnnestus

Tallinna linnavolikogus toimus täna kell kolm erakorraline istung, kus ainsa päevakorrapunktina oli arutusel opositsioonierakondade esitatud umbusaldusavaldus Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule. Umbusaldust Sarapuule avaldada ei õnnestunud.

Sarapuu ise polnud täna istungil kohal, sest linnavolikogu esimees Kalev Kallo sõnul on ta haiglas.

Umbusaldusavaldusele oli allkirja andnud 26 saadikut 33-st opositsiooninäärist. Umbusalduse poolt hääletas volikogu saalis vaid 20 saadikut, ülejäänud opositsioonisaadikud polnud hääletuse ajal saalis. Küll aga hääletas umbusalduse avaldamise poolt hiljuti Keskerakonnast lahkunud Meelis Pai.

"Kui kuulata neid etteheiteid, siis need on päris tõsised, karmid süüdistused," ütles Pai. Kas süüdistused Sarapuu korruptsioonist on tõesed, on tema sõnul uurimisasutuste teema. Kui aga prügi on vedamata, peab keegi vastutama. Sarapuu vastu hääletamine polnud tema sõnul kättemaks selle eest, et ta linnahalli remondi juurest minema löödi.



Sarapuu umbusaldamist juhtinud Madis Kübar (IRL) selgitas, et Tallinna prügimajandust juhtiva Sarapuu isiklikud ärihuvid samas sektoris on piisavaks põhjuseks, et teda umbusaldada. Taolised korruptiivsed skeemid peaksid olema tema sõnul euroopalikus pealinnas lubamatud.

"Kindlasti on," vastas ta küsimusele, kas Sarapuul on isiklikud ärihuvid Tallinna prügimajanduses. Tema sõnul on Sarapuu üles ehitanud skeemi, millega tema lähedased teenivad tulu.



Kallo kinnitas, et kõik keskfraktsiooni saadikud said kutse istungile kätte. "Nagu ütles fraktsiooni esimees, et fraktsiooni liikmed on väga tõsised ja töökad inimesed ja nad lihtsalt ei pidanud vajalikuks opositsiooni naljadega kaasa minna," ütles Kallo. Ta ütles, et elab Haaberstis ja tema prügivedu toimib väga hästi.