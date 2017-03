FOTOD ja VIDEO: Yana Toom jõudis Alepposse ja andis heategevuseks laste toitu

Viimati detsembris Süürias käinud Yana Toom on taas sõjast räsitud riigis, seekord jõudis ta ka Alepposse.

Eelmisel aastal käis eurosaadik Yana Toom kaks korda Süürias ja kohtus mõlema visiidi käigus ka riigi presidendi Bashar al-Assadiga. Nüüd on ta taas Süürias, kuid seekord teisel pool rindejoont. Autoaknast jäädvustatud video Aleppost:

Täna jagas Toom sotsiaalmeedias fotot sellest, kuidas ta koos Läti eurosaadiku Andrejs Mamikinsiga heategevuslikule organisatsioonile Caritasele Aleppos beebitoitu üle andis. Toom kirjutas, et keset tänavat üle antud 50 kilogrammi toitu on piisk meres, kuid parem kui mitte midagi.

„Reisikava on kokku pandud, seekord sõidame viieks päevaks, millest kolm oleme Süürias. Aleppo ja Homsi külastus on kavas, plaanis on ka kohtumised Liibanoni pealinnas Beirutis,” rääkis Toom kolme nädala eest. Toomi sõnul oli Süüriasse minemas veel viis Euroopa Parlamendi saadikut.

Yana Toom Aleppos Foto: Yana Toom / Facebook

Aleppo Foto: Aleksei Ivanov / Facebook

Toom märkis varem, et moodustas koos kümne mõttekaaslasega Euroopa Parlamendis Süüria rahuprotsessi toetusrühma. „Loodetavasti pärast visiiti saame rohkem informatsiooni ja liikmeid juurde,” sõnas ta. Toom on korduvalt kinnitanud, et käis visiitidel oma vabast ajast ja enda kulul ning esindab ainult iseennast. Seekord aitab europarlamendi saadikutel reisi organiseerida Punane Rist.

Toom jagas täna ka lennukis tehtud pilte ja kommenteeris, et lend möödus normaalselt ja kõik on korras.

Yana Toom Foto: Yana Toom / Facebook

Yana Toom Foto: Yana Toom / Facebook

Uus katse Alepposse jõuda

Toom plaanis juba eelmisel korral Alepposse jõuda, kuid tookord europarlamendi saadikuid sinna ei viidud, ehkki see oli reisi algne eesmärk. „Selleks ajaks, kui saabusime, kaotasid valitsusväed kontrolli umbes 50-kilomeetrise teelõigu üle, seda vastutust aga, et saata Euroopa Parlamendi liikmed soomukiga ja riskida nende eludega, võeta ei julgetud,” selgitas ta.

” Toom moodustas koos kümne mõttekaaslasega Euroopa Parlamendis Süüria rahuprotsessi toetusrühma.

„Loodan, et me pääseme järgmisel aastal Süüriasse teisele poole rindejoont, et kuulata ka sealseid inimesi, sest ausalt öeldes see, mida mulle räägiti seekord, ei erinenud oma sisu poolest sellest, mida ma kuulsin juulikuus. Nii et ilma Aleppota see polnud päris see,” tõdes Toom 31. detsembril vahetult pärast teist visiiti Tallinnasse saabudes.

Juulis käis Toom Süürias koos hispaanlasest europarlamendi liikme Javier Couso Permuy ja Läti saadiku Tatjana Ždanokaga. Detsembris kuulusid peale Toomi delegatsiooni ka Euroopa Parlamendi liikmed Andrejs Mamikins Lätist ja itaallane Stefano Maullu.

Toom on korduvalt selgitanud, et külastab Süüriat sellepärast, et riigis toimuvat oma silmaga näha ja probleemide olemust mõista, et omakorda aidata põgenikekriisi lahendada. „Mida ma selle arusaamisega peale hakkan? Edastan kolleegidele, kelle abiga loodan anda oma panuse sellesse, et kõikide osapoolte vahel tekiks midagigi dialoogi moodi,” on Toom öelnud.