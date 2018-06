FOTOD JA VIDEO | Vikipalu kustutustöid on aidanud nädalaga üle 400 vabatahtliku, nende hulgas endine sumomaadleja Kaido Höövelson

Vabatahtlikest on kohal puhkusel olevad kaitseliitlased ja tegevväelased Scoutspataljonist. Üks appi tulnud vabatahtlikest on ka endine sumomaadleja Kaido Höövelson, kes on abikätt ulatanud terve tänase päeva ja lubab olla nii kaua, kuni vaja. "Kuna metsapõlengud on pikalt kestnud ja kustutada on ikka veel vaja, siis keegi peab kohale tulema," rääkis Höövelson.

"Kõik oleme kannatajad, Eestimaa on kannataja," ütles Höövelson Delfile. Lisades, et abi ei ole kunagi liiga palju. "Mida rohkem abikäsi, seda kiiremini saame asja kontrolli alla." Höövelson ütles, et vabatahtlike ülesandeks on ära kaardistada tulekolded ja need ära kustutada. Ta lisas, et inimesed on enamjaolt tulnud appi üksinda ja keegi ei peaks kartma või pelgama tulla sellisel puhul appi. "Keegi ei karda, kõik saavad kohe oma joatorud ja objektid kätte," ütles ta.

Hea õnne korral tabab piirkonda lähipäevil vihm, mis aitaks kolletel kustuda.

Vabatahtlikke oodatakse aga endiselt kaasa lööma kustutustöödel, et kiiremini tulekolletele punkt panna.

Oma soovist palutakse ette teada anda Päästeameti staabi telefonil: 5883 8789.

Teejuhised: Aegviidu Euro Oilist natuke edasi tuleb pööre paremale Nõmme teele (on ka lintidega tähistatud). Sealt sõita tee lõpuni ja siis paremale, kust on juba näha parkla ja staabibuss.

Asukoht kaardil