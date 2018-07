FOTOD JA VIDEO | Vanausulised näitasid Kristiines ligi 200 000 euro eest remonditud palvelat

Kristiines asuva ainulaadse vanausuliste palvela ehitustööd jõudsid täna lõpule. Vastrenoveeritud hoonega olid tutvuma tulnud abilinnapea Andrei Novikov, Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.

Kogudus tänas kõiki, kes aitasid juba teise remondi tegemisel kaasa. Kogudus märkis ka ära, et kõige raskem ja valusam hetk remondi ajal oli palvela ruumi restaureerimine. "Probleemid olid väga suured, põrand oli alla vajunud ja poolteist aastat ei saanud siin üldse palvetada. Palvetasime kõrvalruumis," rääkis vanausuliste koguduse liige.

Praeguseks on remonditöödega jõutud otsakorrale ja koguduse liikmed on rahulikud, õnnelikud, tänulikud ning soovivad kõigile tervist ja edu.

Linnaplaneerimisemeti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik ütles, et kui tema rohkem, kui kümme aastat tagasi maja külastas, ei uskunud ta, et tegemist on sakraalhoonega. "Kui sisenesin majja ja nägin imeilusat ikonostaasi koos ikoonidega, tuli üllatuseks, et need ei olegi riikliku kaitse all. Peale seda otsustasime teha riigile ettepaneku võtta need kaitse alla,".

"Mul on väga suur rõõm, et tänase päevaga saab kinnitada, et suur töö jõudsid lõpufaasi," lisas ta.