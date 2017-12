FOTOD JA VIDEO | Välkõppusele tuli kohale kolm neljandikku kutsutuist

Valitsuse kokku kutsutud lisaõppekogunemisele Okas tuli täna kohale kolm neljandikku kutsutud kaitseväelastest. Valitsus peab seda heaks tulemuseks.

Valitsuse eilse otsusega kutsuti tänaseks Jõhvi lisaõppekogunemisele 669 reservväelast, kellest tuli õigeks ajaks kohale 500 kutsutut. 45 reservväelast teatas Viru jalaväepataljonile hilinemisest.

Peaminister Jüri Ratas märkis valitsuse pressikonverentsil, et kohale tuldi aktiivselt ja tulijad on tublid. Peaminister lisas, et ootab tööandjatelt mõistlikku suhtumist ja märkis, et ka riigikantselei loovutas ühe oma vajaliku töötaja suurima rõõmuga pühapäevani kaitseväele.

Kaitseminister Jüri Luik ütles pressikonverentsil, et selliseid ootamatuid välkõppekogunemisi teevad vaid väga vähesed riigid, kuid see on Eestile vajalik. „See on parim võimalus läbi proovida meie reservarmee tegelik võimekus,” tõdes kaitseminister.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase sõnul näitasid kohale tulnud reservväelased, et soovivad oma kohust riigi ja lähedaste ees täita. „Ka need, kes on teatanud, et teatud põhjustel ei saa osaleda, on olnud vastutustundlikud," ütles Terras, kelle sõnul toimis käsuliin alates ettepanekust lisaõppekogunemine kokku kutsuda kuni Vabariigi Valitsuse otsuseni ja sealt tagasi kaitseväe juhtimisstruktuuri, hästi ja kiiresti. Kindral Terrase sõnul saab ametlikku teavitust reservväelaste aktiivsust vaadates hinnata rahuldavaks, kuid täpsema hinnangu saab anda peale õppuse lõppu.

Loe veel

Jõhvi linnakusse saabunud reservväelastele said kätte vormiriided, varustuse ja teenistusrelva. Reservväelasi ootab ees ohutustehniline instruktaaž, relvaõppe kordamine ja laskmine ning üksuse taktikaõpe. Formeerimispunktid alustasid tööd plaanikohaselt ja saabunud reservväelaste vastuvõtuks oldi valmis õigeaegselt.

Eile kell 9.33 jõustunud Vabariigi Valitsuse otsusest teavitati reservväelasi tekstisõnumi, e-kirja ja meedia kaudu. Eile kell 15.55 jõudis Jõhvi linnakusse esimene reservväelane.

Lisaõppekogunemisest Okas 2017 võtavad alates eilsest osa ka 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon ja NATO Eestis paiknev lahingugrupp.

Lisaõppekogunemise eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelase kogunemiseni.

Laupäeval külastavad välkõppekogunemist ka president Kersti Kaljulaid ja kaitseminister Jüri Luik.

Lisaõppekogunemine toimub teist aastat järjest - esimene lisaõppekogunemine toimus eelmise aasta 2. detsembrist 5 detsembrini, mil teenistusse kutsuti üle 300 reservväelase ja kaitseliitlase Põhja- ning Lõuna-Eestis.

Eile Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega kutsuti lisaõppekogunemise Okas 2017 raames 10. detsembrini teenistusse 669 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelast, kes värskendavad oma sõdurioskusi.