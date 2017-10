FOTOD ja VIDEO | Vaata, milline nägi täna välja lumine piirilinn Narva

Täna oli lumine kõikjal Eestis, nii ka piirilinnas Narvas.

Täna päeval sadas lund ja lörtsi, päeva jooksul sadu harvenes. Homme päeval on oodata nii Kesk-, Kirde - kui ka Põhja-Eestis vihma, mis osa lumest sulatab. Laupäeva lõunaks on vihm Põhja-Eestis lume sulatanud.

Ilmateenistuse ennustuse järgi püsib lähipäevadel libeduse oht, samas annab sadu homme veidi järele. Küll aga on uuel nädalal oodata tugevaid tuuleiile lisaks juba tuttavale lörtsisajule.

Homme madalrõhkkond ühes sajupilvedega kaugeneb ja suuremal osal sisemaast saab sajuta läbi. Meretuulega rannikul tuleb hoogsadusid lörtsi ja vihmana, Eesti idaservas on kohati lörtsi- ja lumehooge. Tuul puhub põhjakaarest ja on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 0°C lähedal (-3..+2°C), saartel kuni +6°C, päeval tõuseb 0..+3, saartel +5°C ümbrusse.

Laupäeva öösel jõuab Skandinaavia põhjatippu uus madalrõhkkond ja laieneb Läänemereni. Öösel võib üksikutes kohtades veidi lörtsi või lund pudeneda. Hommikuks jõuab Lääne-Eestisse vihmasadu. Tuul pöördub üle lääne lõunasse ja hommikul tugevneb. Õhutemperatuuri on öö hakul 0..-5°C, pärast keskööd tõuseb, saartel on kuni +4°C. Päeval liigub madalrõhulohk Eesti kohale ja toob vihma, ida poole ka lörtsi. Lõuna- ja kagutuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur tõuseb 0..+4, Lääne-Eestis kuni +8°C.

Pühapäev tuleb madalrõhkkonna mõjusfääris vihmahoogudega, sekka võib ka lörtsi tulla. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub põhjakaarde ja päeval tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..+4, rannikul kuni +6°C, päeval 3..7°C.