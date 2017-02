FOTOD JA VIDEO: Uus mereväe ülem Jüri Saska astus ametisse

Täna Miinisadamas aset leidnud tseremoonial määras kaitseväe juhataja kindral Riho Terras mereväe ülema ametisse mereväekapten Jüri Saska.

"Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidustuste eel on mereväe jaoks täna pidulik päev. Eesti merevägi on olnud aastakümneid esireas, et Eestit maailmale näidata," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras oma kõnes. "Üle 3000 kilomeetrise merepiiriga riigil on mereväge alati vaja. Eesti merevägi on ja jääb osaks Eesti kaitseväest ja Eesti kaitsevõimest," lisas Terras.

"Nagu kõik minu eelkäijad on andnud oma parima vastavalt oludele ja võimalustele, püüan ka mina jätkata meile pandud ülesannete täitmist ja Eesti merekaitse arendamist. Seda aga suudame teha ainult siis, kui töötame kõik koos, ühe eesmärgi nimel," ütles mereväekapten Jüri Saska.

"Tänane Eesti merevägi kuulub vaieldamatult maailmas miinitõrjekompetentsis eliidi sekka ja selle üle on põhjust uhke olla. Mereseire olukord vajab kiirelt lahendamist, samas tasub kiirustamise juures teha tarku otsuseid."

Enne tseremooniat kinkisid Laevastiku Ohvitseride Klubi ning Mereväe Allohvitseride Klubi mereväele uue tseremoniaallipu, mille kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tänasel tseremoonial mereväekapten Jüri Saskale üle andis.

Jõgevamaalt pärit Jüri Saska asus 1993. aastal ajateenistusse kaitseväe peastaabi autokompaniis. Ajateenistusele järgnevalt lõpetas ta Rootsi Mereväeakadeemia ja asus teenima mereväe laeval Sulev.

Mereväekapten Jüri Saska on teeninud peaaegu kõigil mereväe laevadel ja staapides ning ka Eesti, Läti ja Leedu ühise miinitõrjegrupi BALTRON-i staabi operatiivohvitserina. Mereväekapten Saska oli Eesti mereväe lipulaeva Admiral Pitka komandör 10 kuu jooksul, mil sõjalaev oli määratud NATO 1. alalise miinitõrjegrupi staabilaevaks.

Samuti on Saska teeninud mereväebaasi ülema, mereväe staabi ülema ja mereväe laevastiku ülema ametikohtadel. Ta on lõpetanud Belgias miinisõjakooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Ameerika Ühendriikide mereväe staabikolledži ja Ameerika Ühendriikide Mereväe juhtimiskolledži. Lisaks on tal rahvusvaheliste suhete magistrikraad Salve Regina Ülikoolist Ameerika Ühendriikides.