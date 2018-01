FOTOD ja VIDEO | Tuul rebestas Sõle tänava jalgpallihalli kattematerjali katki: täispuhutav hall tühjenes poole tunniga

Ristlaan ütles, et spordikeskuse juhtkond on pidevas kontaktis ka halli tootnud sloveenlastega ning kuna neil on tehas ka Soomes, siis oli Ristlaan lootusrikas, et eksperdid meie põhjanaabrite juurest tulevad lähipäevil halli olukorraga tutvuma.

Spordikeskuse juhataja ütles, et siit-sealt on kõlanud ka spekulatsioone, et tegu oli vandalismiga. "Eks meil on ka ette tulnud seda, et halli välimist kilet rebitakse noaga, ent sel korral võime vandaalid välistada," ütles Ristlaan ja selgitas, et kinnitusankru betoonist väljarebimiseks on vaja enamat kui palju rammu.

Ristlaan ei osanud öelda, millal on täispuhutav kaarhall taas kasutuskõlblik ning jalgpalliklubid treeningutega hallis jätkata.