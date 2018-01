FOTOD ja VIDEO | Tormituul räsis Pärnu maanteel asuvat büroohoonet

Möödunud ööpäeva jooksul puhus üle Eesti tugev tuul, mis oli puhanguti üle 30 m/s. Päästeamet reageeris üle Eesti 54-le õnnetusjuhtumile, kus mängis rolli ka tormituul.

Tormituul räsis ka Tallinnas Pärnu maanteel asuvat ISKU büroohoonet. Haldaja sõnul ei ole hetkel veel teada, kui suured võivad olla tuule tekitatud kahjud.

"Tuul on lahti rebinud maja ühe külje pealt seina fassaadiplaadid ja soojustuse," ütles ISKU büroohoonet haldava ettevõtte KAWE haldusjuht Erko Karing Delfile ja lisas, et lahti rebitud plaadid on alla kukkunud, mistõttu on kohal ka päästeamet ja politsei ning ala on lintidega ümbritsetud.

"Kahjude kohta on vara midagi öelda, kuna me pole veel tugeva tuule tõttu saanud tõstukiga üles minna, et seina kontrollida," sõnas Karing. Karing loodab, et kui pärastlõunal tuul vaibub, siis saab olukord selgemaks.