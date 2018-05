"Teatejooks tuletab lastele ja noortele meelde, et liikumine, eriti veel ilusa ilmaga ja koos sõpradega on üks suur rõõmuallikas. Ning teiseks – teeme üheskoos rohkem head! Jookseme selleks, et kutsuda inimesi üles annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks," ütles president Kersti Kaljulaid tänase heategevusürituse avakõnes.

"Täna olete kõik teie võitjad ja superstaarid," ergutas president Kaljulaid noori veel enne, kui läks õpilastega 400-meetrisele jooksuringile.

Teatejooks toimus 25 Eesti linnas ja asulas. Kokku osaleb sel aastal osaleb Teatejooksul üle 12 000 lapse. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on jooksul üle tuhande osaleja, Viljandis, Kuressaares, Paides, Narvas, Kohtla-Järvel, Viimsis ja Keilas 600 või rohkem; Põlvas, Raplas ja Toilas üle 500, Rakveres ja Valgas üle 400; Haapsalus, Võrus, Jõgeval, Otepääl, Elvas, Sillamäel ja Peetris üle 300 ning Tõrvas, Kärdlas ja Arukülas üle 200 jooksja.