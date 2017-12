FOTOD ja VIDEO | Tallinnas hakkasid sõitma retrotrammid Jaan ja Julius

Tallinnas alustasid sõitmist uued retrotrammid Jaan ja Julius. Juba mõnda aega sõidab ringi retrotramm Konstantin. Veel kolm retrotrammi on ehitamisel.

Tallinna linnapea ja TLT nõukogu esimehe Taavi Aasa sõnul valmisid retrotrammid vastavalt läinud aasta oktoobris AS-iga Ühinenud Depood allkirjastatud lepingule ehitada Kadrioru liini jaoks kuus eelmise sajandi esimese poole ühissõidukite välisilmet ning interjööri jäljendavat, ent moodsa tehnoloogiaga varustatud trammi. „Trammid valmivad koostöös Inekon Group AS-iga. Kuigi trammidel kasutatakse KT-4 alusraami, on praktiliselt tegemist uue trammi ehitamisega. Täielikult renoveeritakse kere, paigaldatakse uued interjöörielemendid, elektroonika, kaabeldus, aknad ning küttesüsteem,“ selgitas Aas.

TLT juhatuse esimees Enno Tamm lisas, et tähistamaks väärikalt Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, otsustasid ettevõtte nõukogu ja juhatus anda retrotrammidele esimese iseseisvusaja väärikate poliitikute ning ühiskonnategelaste nimed. „Alates oktoobrist Kadrioru liini teenindav tramm sai meie riigi ühe rajaja ja esimese presidendi Konstantin Pätsi auks nime Konstantin. Jõulude eel jõuavad liinile Jaan Poska ja Julius Kuperjanovi auks nimetatud trammid,“ ütles Tamm.



Loe veel

Jaan Poska (1866–1920) oli Tallinna linnapea, Eesti Vabariigi välis- ning kohtuminister ja esimene eestlasest Tallinna linnavolikogu esimees. 1919. aastal sai Poska Nõukogude Venemaaga peetavate rahuläbirääkimiste Eesti delegatsiooni juhiks. Tema teeneks loetakse läbirääkimistel Eestile soodsa lõpplahenduse saavutamist Tartu rahu näol, mis kindlustas omariikluse järgnevaks 20 aastaks. Tartu rahu oli ka iseseisvuse taastamise alusdokumendiks läinud sajandi lõpuaastail.

Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov sündis 11. oktoobril 1894 Pihkvamaal. 1915–1917 võitles ta I maailmasõjas, teenides vapruse eest mitmeid sõjalisi teenetemärke. Haavatasaamise järel asus Kuperjanov Tartumaa Kaitseliidu juhiks. Vabadussõja algul taganes ta viimase üksuse eesotsas Käreverre, seejärel Puurmani mõisa, kus moodustas partisanide salga. Salk tegutses bolševike tagalas ning vabastas soomusrongidega ühiselt rünnates 14.01.1919 Tartu linna. Seal täiendas Kuperjanov oma pataljoni ja liikus edasi Valga suunas. Linna vabastamisel toimunud Paju lahingus 31.01.1919 sai leitnant Julius Kuperjanov raskelt haavata ning suri mõned päevad hiljem.

Täna tegutseb kaitseväe koosseisus Kuperjanovi jalaväepataljon, mille esindajad trammi teelesaatmisel samuti osalevad.

Lisaks nimedele trammi küljel, asuvad salongides Jaan Poska ja Julius Kuperjanovi elu lühitutvustusega infokleebised, mille on kujundanud kunstnik Karel Korp.

AS Ühinenud Depood garanteerib, et trammid läbivad plaaniliste tehnohooldustega vähemalt 500 000 kilomeetrit. Eraldi garantii kehtib korrosioonikindluse, kere värvkatte, toitemuunduri, veoajami, kliimaseadme ja põrandakatte kohta.

Kadriorgu läbivale 3. liinile ajaloolise välimusega retrotrammide toomine on osa Tallinna tramminduse uuendamise ja renoveerimise kavast. Täielikult on uuendatud 3. ja 4. liini rööbastee ning Kopli suunaline trammitee, avatud trammiliiklus lennujaama ning kasutusele võetud 20 CAF Urbos trammi. Jätkub KT-4 ja KT-6 trammide põhjalik renoveerimine Tšehhi Vabariigis ning kohapeal oma jõududega, mille tulemusel 24 KT-4 ja 12 KT-6 trammi jätkavad linlaste teenindamist uues kvaliteedis. Ettevalmistamisel on hange 8 uue trammi soetamiseks ning optsiooni seadmiseks 20 trammi ostule.

Nimelise trammi saavad veel Johan Laidoner, Jüri Vilms ja Ernst Jaakson. Retrotrammide projekteerimise ja ehituse maksumus on 4 452 000 eurot.