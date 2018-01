FOTOD ja VIDEO | Tallinna lennujaama äriklassi ootesaal on Euroopa reisijate lemmik. Mis on selles nii erilist?

Tallinna lennujaama äriklassi ootesaal valiti reisijate poolt eelmise aasta lõpus Euroopa parimaks salongiks. Reisijate sõnul on ootesaalis äärmiselt kodune miljöö.

Äriklassi ootesaalis, mille pääsme saab tavareisija endale lunastada kolmekümne euro eest, on hubane olustik. Lisaks sellele, et salongis on võimalik laenutada raamatuid, sirvida ajalehti ja ajakirju, vaadata televiisorit, mõnuleda massaažitoolis või puhata unekapslis, on seal ka elektrikamin, mille simsil on pühadeootuses riputatud ka jõulusussid, mida päkapikud agaralt maiustustega ka täidavad.

Klientide tagasiside põhjal avaldab Tallinna lennujaama ootesaalis muljet sõbralik teenindus, tasuta massaažitool, võimalus elektrikamina ees nautida suurepärast vaadet lennuvälja perroonile ning aastaringselt avatud väliterrass.

Tallinna lennujaama äriklassi teenindusjuht Erle Saare tegi Delfile salongis ka ringkäigu. Millised mugavused kliente ees ootavad, vaata täpsemalt videost.