FOTOD ja VIDEO SÜNDMUSKOHALT | Pärnu Kuninga tänava põhikooli võimlas oli väike põleng

Täna hommikul kell 08:59 sai Häirekeskus teate, et Kuninga tänava põhikoolis on tulekahju. Sündmusele reageeriti kõrgema väljasõiduastme järgi, kuna tegemist oli lastasutusega. Sündmuskohal selgus, et tegemist oli väikese põlenguga ja keegi ohus ei olnud.

Sündmusele reageerisid Pärnu päästekomando mõlemad meeskonnad ja redelauto. "Lahtist leeki ei olnud, oli ainult suits," ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Delfile. "Päästjate sõnul oli tegemist drenaažitoru küttekaabli lühisega, see põhjustas plastiktoru ja isolatsiooni süttimise," lisas ta. "Kedagi võimlas ei olnud, hetkel on kõik lapsed õppehoones ja olid selle aja ka. Need on kaks eraldi maja seal," selgitas pressiesindaja. Õppetöö jätkub tema sõnul tavapäraselt. Kooli direktori asetäitja ütles Delfile, et võimla ise kahjustada ei saanud ja praeguseks on ka õpilased taas kehalise kasvatuse tundi lubatud. Enne elektri täielikku sisselülitamist kontrollitakse süsteem tema sõnul veelkord üle.