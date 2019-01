FOTOD JA VIDEO | Savisaar lendas Oleg Grossi helikopteris Narva

Savisaare nõunik Elena Valme ütles Delfile, et Savisaar lendas koos ärimehega Narva, et külastada Kreenholmi manifaktuuri suurarendust.

Gross ütles Delfile, et on Savisaarega juba aastaid tuttavad ning endine tipp-poliitik avaldas talle soovi Narva kaasa tulla. "Ta tahab ka näha, kuidas Narva linn arenenud on. Nii lihtne oligi. Sai seal mõne oma sõbraga ka kokku."

"Kui ta seda palus, mul ei ole ju raske inimene kaasa võtta," lisas Gross. "Midagi muud siit otsida ei ole. Kui oleks midagi peenemat olnud, siis oleks varjatud autoga võib-olla mindud."