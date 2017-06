FOTOD ja VIDEO | Ratas: Euroopa Ülemkogu annab tugeva stardi Eesti EL Nõukogu eesistumisele

Täna ütles peaminister Jüri Ratas Brüsselis Euroopa Ülemkogu eel, et kohtumisel teeb Ülemkogu järgmise sammu kaitsekoostöö edendamisel, võtab kokku senised tulemused rändekriisi lahendamisel ning annab suunised muuhulgas digitaalse Euroopa tervikliku kontseptsiooni arendamiseks. “Ülemkogu tugev toetus võimaldab Eestil eesistujana oma infoühiskonna, kaitsevaldkonna ja ka teisi prioriteete ellu viia,” ütles Ratas.

Infoühiskonna teemal ütles Ratas, et rõhk pannakse kõikehõlmavale lähenemisele, et näidata, et infotehnoloogia laiem kasutus ei puuduta vaid majandust ja tootlikkust, vaid on läbivalt oluline ja suuri ühiskondlikke muutusi esile kutsuv tehnloogia, alates töötamise viisidest kuni turvalisuseni.

Ülemkogu eel kohtus peaminister Ratas oma Malta kolleegi Joseph Muscatiga ning Iiri uue peaministri Leo Varadkariga, et hea tava kohaselt kuulata ära nende jaoks kõige põletavamad teemad järgmisel poolaastal. Ratas võtab Muscatilt teatepulga üle ja õnnitles peaministrit eduka eesistumise eest. Iirimaaga oli arutelu keskmes Ühendkuningriigi lahkumisega seonduv, aga ka ühtse turu olulisus.

Ülemkogu raames kohtub Ratas ka Taani peaminister Lars Løkke Rasmusseniga, kellega arutatakse lisaks Eesti Euroopa Liidu eesistumisele ka kaitsekoostööd.

Seekordse Ülemkogu teemadeks on ränne, julgeolek ja kaitse, Pariisi kliimalepe, digitaalne Euroopa ning majandus, kus on arutelu all nii ühtne turg ja väliskaubandus.

EL27 formaadis kohtuv Euroopa Ülemkogu vaatab läbi viimased arengud seoses läbirääkimistega pärast Ühendkuningriigilt ELi lepingu artikli 50 kohase teate saamist. Sel kohtumisel on plaanis kiita heaks menetluskord praegu Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite ümberpaigutamiseks.