FOTOD JA VIDEO | Rakett on jäljetult kadunud? Seniselt otsingualalt Endla rabas seda ei leitud

Kohapeal käinud Delfi piltnik vahendas, et kaitseväelased on end raadanud otsekui läbi metsa. "Tundus, et raiuti end otse läbi metsa kohta, kus oleks nagu mingi tulekahju olnud, aga see oli liiga väike, et seda päriselt tulekahjuks nimetada,". Tallinnas umbes 100 kilomeetri kaugusele jääval alal tegutsesid juba ka kohalikud, kes püüdsid raketi maandumispaika uudistada.

"Seal oli märgitud aerosooliga märgitud mingi osa, mis võis olla justkui maandumisrada," selgitas ta edasi.

Raketi paiknemiskohast kaugemal asuvad mõned talud. "Üks vanem mees elab seal lähemal, see rada on selgelt näha, kui tee äärest minna," rääkis fotograaf.

Raketti otsinud kaitseväelased olid raiunud end läbi võsa ning kuigi päästeamet vahendas teateid põlevast rabast, siis piltniku sõnul raba seal lähedal küll ei ole. "Tegu on lihtsalt kohaga paksus metsas, kaitseväelased on siia maha jätnud ka oma parkla,"

Veel oli maha jäetud hulk linte ning koormarihm. Kogu kopaga läbi songitud ala laius on silma järgi 20x20 meetrit, põlenud puud tõmmatud platsi äärtesse ja aerosooliga võimalik raketi asukoht märgitud.

"Mulle jääb hulk küsimusi - mis ala see siis oli, mida nad läbi otsisid, kui põleng oli lähedal, kuidas nad seal kohe otsida said, kes selle paiga üldse leidis, kui see koht on keset metsa," rääkis piltnik.