FOTOD ja VIDEO | President Kaljulaid ettevõtlusest: ettevõtlik saab olla igal ametipostil

President Kersti Kaljulaid pidas täna Võru gümnaasiumis loengu ettevõtlusest, millega avas EASi ja maakondlike arenduskeskuste poolt korraldatava üleriigilise ettevõtlusnädala. Oma kõnes rõhus Kaljulaid, et ettevõtlik saab olla igal ametipostil.

President nentis oma kõnes, et ettevõtlus on sama loominguline protsess kui heli- või kunstiteoste loomine, mis saab alguse väiksest ideest ja kasvab seejuures aina suuremaks ja suuremaks. "Ettevõtlus ei ole muud, kui üks loomingu liikidest," ütles Kaljulaid. Ettevõtluse jaoks on vaja aga viljakat pinnast, mida Kaljulaidi sõnul Eestimaa ka on.

"Ettevõtlus vajab kasvamiseks vabadust ja õiguskindlust," nendib presidendiproua ja toob välja, et 2016. aastal oli Eesti Euroopa ettevõtlusvabaduse tabelis üheksandal kohal. Kaljulaidi sõnul on Eesti ettevõtluse jaoks sobiv koht. "Meie suureks plussiks on kindlasti e-riik, mis muudab ettevõtlusega seonduvate olmeprobleemide lahendamise palju lihtsamaks. Kasvõi töötaja registreerimine on paari kliki kaugusel," lausub Kaljulaid. Küll aga möönab president, et üle tuleks vaadata maksusüsteem.

"Ettevõtete kolamine mööda Euroopat, otsides just endale sobivaimat maksukeskkonda, on normaalne. Tuleb lähtuda sellest, milline on tulusaim maksukeskkond," sõnab Kaljulaid. Ta lisab, et alustaval ettevõttel, mis tugineb suuresti teenuse pakkumisele, on Eestis raske hakkama saada, sest meil on kõrge sotsiaalmaks.

"Kümme aastat tagasi ei oleks keegi arvanud, et tänasel päeval saab ka internetis lobisemisega raha teenida," alustab Kaljulaid, "ja seega ei suuda me ka ennustada, kuhu oleme jõudnud järgmise kümnekonna aasta pärast.". Küll aga on Kaljulaid arvamusel, et tehnoloogia areng suurendab robotite osakaalu tööhõives.

President ütleb, et ettevõtlikkus ei peitu ainult ettevõtte loomises. "Ettevõtlik võib olla kõikjal - meil on Eestis palju ettevõtlikke ametnikke, õpetajaid, kes kõik näevad iga päev vaeva, et argielu oleks huvitavam ja põnevam," lausub ta.

Noortele ettevõtjatele paneb Kaljulaid südamele, et ettevõtte loomisel ei tohiks iseendaga väärtuskonflikti sattuda. "Ei ole võimalik õnnestuda, kui te ei tee asju südamega ja ei usu ise sellesse, mida teete," rõhutab Kaljulaid.

Ettevõtlusnädala raames külastab Eesti põhikoole, gümnaasiume ja kutseõppeasutusi sadakond ettevõtjat ja tippjuhti, et jagada noortega oma edulugusid ja innustada neid ettevõtlikkusele.

Avaürituse toimumiskoha valik on sümboolne - ettevõtlikkus on üks Võru gümnaasiumi põhiväärtustest. Võru Gümnaasiumist alguse saanud õpilasfirmade eduloo tõttu on Võrumaa paari aastaga kerkinud maakonnaks, kus on kõige rohkem õpilasfirmasid elaniku kohta.

EASi ja maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel tänasest 8. oktoobrini toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala fookus on tänavu noortel, keda innustatakse oma ettevõtet looma. Mitmete ürituste ja koolitustega selgitatakse noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv oma edasise tööelu planeerimisel.