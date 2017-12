FOTOD JA VIDEO | Peaminister Ratas välkõppusel Okas: nägin kaitsetahet ja sära nende paljude kohale tulnud meeste ja naiste silmis

Peaminister Jüri Ratas tunnustas täna reservväelasi, kes osalevad kaitseväe õppusel Okas 2017.

Ratas tänas kõiki õppusel osalejaid, aga ka nende tööandjaid, pereliikmeid ja lähedasi, kelle mõistev suhtumine võimaldab reservväelastel õppusel osaleda. "Kõige tähtsam on reservväelaste endi valmisolek kohale tulla ja Eesti riigikaitsesse panustada. See on näide patriotismist," ütles ta.

Ratase sõnul on lühikese etteteatamisajaga õppekogunemisel osalemine äärmiselt oluline, et harjutada ja kontrollida reservüksuste lahinguvalmiduse saavutamist ning testida meie reaalset kaitsevõimet. "Nägin kaitsetahet ja sära nende paljude kohale tulnud meeste ja naiste silmis – see on kõige tugevam kinnitus riigikaitse toimimisest. Loodetavasti sujub õppuse lõpuni kõik hästi ja kohaletulnud saavad koju minna hea tundega, et on oma kohuse täitnud ja panuse andnud," ütles peaminister.

Valitsus kutsus lisaõppekogunemise kokku kolmapäeval, välja kutsuti reservväelased 669 ametikoha täitmiseks. Neljapäeval alanud õppus Okas 2017 kestab pühapäeva õhtuni.

Tegu on teise korraga, kui Eesti oma reaalset kaitsevõimet sellisel kombel testib. Esimene lisaõppekogunemine toimus 2016. aasta detsembris, mil teenistusse kutsuti üle 300 reservväelase ja kaitseliitlase Põhja- ning Lõuna-Eestis.