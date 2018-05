FOTOD ja VIDEO | Peaminister Jüri Ratas õnnitles president Arnold Rüütlit

Peaminister Jüri Ratas õnnitles täna pärastlõunal president Arnold Rüütlit 90. sünnipäeva puhul.

Peaminister Jüri Ratas sõnas, et eeskätt tänas ta president Rüütlit märkimisväärse panuse eest Eesti ellu. "President Rüütel on olnud läbi oma tegevusaastate inimene, kes on Eestit ühendanud, ehitanud sildasid ja seisnud väga selgelt ning tugevalt Eesti taasiseseisvumise eest," rääkis Ratas Delfile.

Ta tunnustas president Rüütli tööd Eesti ühiskonna edasiviimisel, samuti tugeva toetuse eest Eesti liitumisel Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Selle nädala alguses möönis poliitik ja ajakirjanik Peeter Ernits, et Rüütli 90. sünnipäev on jäänud pigem tagaplaanile. Kas ka peaminister arvab nii? "Usun, et väga paljud inimesed mõtlevad tänasel päeval just president Rüütlile ja soovivad talle head. Küsimus, kas tähtpäevale võinuks olla avalikkuses rohkem tähelepanu pööratud, selle üle võib ju diskuteerida, aga igatahes on selge, et president Rüütel väärib Eesti ühiskonnas suurt tähelepanu," nentis Ratas.