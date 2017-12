FOTOD ja VIDEO | Peagi kodus! Laevakaitsjad läksid Frankfurdis lennukile

Vastu südaööd jõuavad laevakaitsjad viimaks kodumaale lähedaste juurde.

Eesti aja järgi kella 21 paiku liiguti lennule, mis nad viimaks koju toob.

Frankfurdist Tallinna jõutakse vastu südaööd. Päeval rääkisid mehed Delfile ja Eesti Päevalehele, et et enne Indiast pääsemist pidid nad Chennai lennujaamas ligi kolm tundi viimaseid bürokraatialahinguid pidama.

"Lennujaamas läks väga kaua aega, et tõestada, et paberid, mis meile migratsiooniametist anti, on ikka õiged," sõnas üks meestest.