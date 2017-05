FOTOD JA VIDEO: Pärnumaal Sauga jõe ääres toimus suur maalihe

Eile toimus Pärnumaal Sauga jõe ääres Nurmeveski silla ehitusobjekti kõrval asuvas parklas ulatuslik maalihe.

Lihke tulemusel vajus parkla tasapind mitu meetrit madalamale ja koos sellega ka sinna ladustatud materjal.

Ükski inimene kannatada ei saanud. Samuti ei saanud kannatada olemasolev riigimaantee, olemasolev Nurme sild ega rajatav Nurmeveski sild. Lihke ala on piiratud ja toimunud juhtum ei ohusta teostatavaid töid ega liiklust, kinnitas maanteeameti esindaja.

Sündmuspaigalt fotosid teinud inimene ütles Delfile, et kohalikud hoiatasid juba enne sillaehituse algust, et jõe kaldal on suur maalihke oht, kuid keegi ei kuulanud.

"Teetöid teostades laaditi freesasfalt jõe kõrval asuvasse parklasse, mille raskuse tõttu vajus kallas jõesängi. "Nüüd on katastroof käes. Kuidas selline pinnas jõest eemaldatakse?" küsis kohalik ja märkis, et ohus võivad olla ülesvoolu jäävad kodud, kui pinnas jõevoolu takistama jääb.

Maanteeameti lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt kinnitas Delfile, et lihkega ei kaasne üleujutuse ohtu.

Eisenschmidt märkis, et maanteeamet plaanib esimesel võimalusel eemaldada jõesängi langenud pinnase. "Tänaseks on loodus jõevee näol murdnud varasema sängi kohas vette kuhjunud pinnasest läbi ja jõesäng asub oma endises kohas."

Ehitusvaldkonna juhi sõnul on hetkel keeruline täpselt öelda, mis põhjusel maalihe tekkis. "Maalihe võib tekkida näiteks kevadeti jõgede nõlvadel pinnasevee taseme kiirest muutusest. Samuti võib maalihe olla põhjustatud nõlva ülemäärasest koormamisest. Hetkel ei ole täpne tekkepõhjus selge."

Küsimusele, kas maanteeamet oli teadlik kohalike hoiatusest, et kaldale ladustatud ehitusmaterjal võib põhjustada maalihke, ja kas ehitaja võis teha midagi valesti, vastas Eisenschmidt, et samas parklas on ka varasemalt ehitusmaterjale ladustatud.

Maalihked Pärnumaal

Samas piirkonnas on ka varem maalihkeid esinenud. 2005. aastal toimus Sauga vallas Nurme külas Sauga jõe ääres umbes 125meetrise ulatusega maalihe, mis jõudis välja esimese elumajani.

Maalihkeid on esinenud lisaks Sauga jõe ümbrusele ridamisi nii Pärnu, Reiu, kui Audru jõe alamjooksul.

Osa väiksemad, osa suuremad, kuid märkimisväärsemad näited viirsavi lihkeohtlikkusest on Reiu jõe vasakkalda maalihe Reiu puhkebaasi kõrval 2000. aastal, Audru-Lihula maantee maalihe ja Pärnu jõe maalihe Tammistes 2002. aastal ning Uulu kanali äärne maalihe 2006. aastal.