FOTOD JA VIDEO | Noor malevlane: ma ei kujutaks oma suve enam õpilasmalevata ettegi

Sel suvel saab üle Eesti õpilasmaleva 2018. aasta malevasuve kaudu töökogemuse umbes 4500 koolinoort. Avatseremoonial rõhutas Tallinna linnapea Taavi Aas, et õpilasmaleva juures on töö kõrval olulisem just uute sõprussuhete ja mälestuste saamine.

Aas tõdes oma tervituskõnes, et õpilasmalev on andnud tuhandetele noortele suurepärase võimaluse suvel tööd teha, aga mitte ainult. “Soovin, et sellest suvest kujuneks teile üks igavesti kestev mälestus. Mälestus, millest räägite oma tänastele ja homsetele sõpradele. Mälestus, millest jutustate õhinaga oma tulevasele pruudile või peikale. Mälestus, mille järele kunagi teie oma lapsedki õhkavad,” rääkis Aas. Ka õpilasmaleva juht Ott Väli sõnas, et üks peamine motivaator noorte jaoks ongi just uute kogemuste saamine ja selle jagamine uute sõpradega. "Alati on suvisel ajal ahvatlev kodust eemale saada, uusi sõpru kohata ja koos midagi lahedat ette võtta." Õpilasmalev on välja mõelnud uue riigikaitse programmi, mille raames saavad noored teadmisi nii riigikaitsest, kui saavad proovida ka metsaelu. Lisaks ka sotsiaalmeedia koolitus, millel on turunduslik eesmärk ning mis aitab õpilasmalevat pildil hoida. Kõige huvitavamaks rühmaks pakkus Väli rahvatantsu rühma. "Pärast tööpäeva võetakse ette rahvatantsu trenne ja kaugemas tulevikus võibolla jõutakse järgmisel suvel ka üldtantsu peole," isas Väli.