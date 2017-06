FOTOD ja VIDEO | Näituse "100 Soome asja" kõige kasulikum ese on värsketele vanematele kingitav beebipakk!

Nädalavahetusel avati Eesti Ajaloomuuseumi tallihoones näitus "100 Soome asja," mis võtab iga aasta Soome ajaloos kokku ühe esemega. Soome Instituudi juhataja Anu Laitila esitles üht praktiliseimat neist - igale vastsündinule jagatavat beebipakki!

Näitus "100 Soome asja" näitab teekonda, mille soomlased on oma 100 aasta jooksul läbi käinud läbi esemete alustades plastmassist saunavihtade ja lõpetades mobiilide, vaaside ja kelkudega. Ning kes saaks välja jätta kuulsad Muumitrollid.

2017. aastat on võetud esindama noore ema pakk, mis Soome Instituudi juhataja sõnul sümboliseerib Soomes valitsevat võrdsust ning on tegelikult juba üsna vana traditsioon. "Esimene emade pakk tuli juba neljakümnendatel," teab Laitila rääkida ning kiidab väärt algatust: "emad said need asjad, mida nad oma beebide jaoks vajasid ning lisaks ka õdedelt abi küsida". Kuigi paki sisu on läbi aastate varieerunud, on siiski tehtud kindlaks, et kõik esialgsed vahendid terve lapse kasvatamiseks oleksid olemas.

Näitus "100 Soome asja" Ajaloomuuseumis Foto: Helena Pass

Kui Eestis antakse haiglast kaasa tekk, padi ja apteegist saab juurde tellida tasuta ka beebipaki, on soomlased olnud veidi heldemad. Pakist leiab kasulikku nii lapsele kui ka emale - olemas on nii vannivee termomeeter, lukuga tekk, beebipuuder ja kamm. Lisaks on kastis ka riideid - kindad, sokid, kombinesoon ning muud head ja paremat.

Vaata videost ja galeriist, mis kastis leidub!