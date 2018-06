FOTOD ja VIDEO | Mustamäel lennanud katus pani jumalat tänama

Eileõhtuses tormis lendas Mustamäel, Ehitajate tee 68 majalt maha katus. „Kuigi ma jumalat ei usu, siis jumal tänatud, et kedagi sellele alla ei jäänud,” rääkis majaelanik, kes on majas elanud 50 aastat

Katus lendas hooga maja pealt alla enne tööpäeva lõppu, kella nelja paiku. Välja kutsuti päästjad ning pargiti ümber maja ees parkinud autod. Ühel, vahetult katuse all parkinud autol, oli läinud pool külge. Viga sai veel teinegi auto, kuid selle kahjustused väiksemad. Korterühistu esimees Urmas Enke sõnutsi on nii autod kui ka katuseremont kindlustuse mure. "Loodame uue katuse saada varsti, kindlustuseksperdid tulevad kahju hindama," sõnas Enke.

Katus oli majale pandud üheksa aastat tagasi, ehitusbuumi ajal. Maja ees askeldanud mehed kirusid, et tehtud on kõva praaki. "Näed, ruutmeetril peaks olema kolm tüüblit, siin on neid palju vähem," sõnas üks. "Olen katuseid pannud juba nõukogude ajast saadik, aga siin on ikka väga roppu tööd tehtud," jätkas ta.

Mehed tassisid katuselt alla penoplasti, mistõttu oli terve õhk maja ümber täis valget plastpuru. Üks prügiveoauto kastitäis prahti viidi vahetult pärast eilset õnnetust ära, kuid prahti on seal veel. Katusega kaasa tulnud saepuruvilla peab riisuma kaugemaltki, kui ainult katuse kukkumiskoha eest.