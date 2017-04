FOTOD JA VIDEO: Mupo korraldas laste joonistuste abil Pallasti tänava tondilossi vastase aktsiooni

Vahetult Kadrioru Saksa gümnaasiumi kõrval asuva tondilossi vastu korraldati täna aktsioon, kus kooliõpilased mõtlesid välja ideid, mis võiks maja asemel olla. Vaata videost, mis ideid lapsed välja pakkusid!

Pallasti 7 asub üks tõeliselt kole mahajäetud maja, mille ümbrus on sama kole kui maja ise. Päästeliit hindas seda äärmiselt ohtlikuks ehitiseks. Sellel on küll alates märtsikuust uus omanik, aga omanik on alustanud oma tegevust sellega, et omavoliliselt lasknud maha võtta viis suurt puud. Mupole teatas, et teab ise, mida oma krundil teeb, teatab munitsipaalpolitsei kommunikatsioonijuht Meeli Hunt.

Kuna maja asub vahetult Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kõrval ja on piiramata, siis on ta ohtlik ka koolilastele. Täna kell 12.45 läks mupo sestap kohale, kuna koolilapsed joonistasid protestiks terve rea pilte, milline võiks olla kohe kokku kukkuva kolemaja asemel nende arvates üks ideaalmaja. Kohal olid ka lapsed ise.