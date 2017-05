FOTOD ja VIDEO: Merevägi lõhkas Miinisadama lähistelt leitud põhjamiini

Mereväelased lõhkasid täna varahommikul Tallinna lahel Teise maailmasõja aegse Saksa päritolu põhjamiini TMB, mis leiti aprilli keskel Miinisadama lähistelt.

Mereväe laevastiku tuukrigrupi miinituukrid transportisid põhjamiini ohutusse kaugusesse Katariina kaist põhja suunas, kus see lõhati miinijahtijalt Admiral Cowan juhitud allveeroboti Seafox abil, teatas kaitseväe peastaap.

"Rutiinse töö käigus, kui me neid alasid jälle üle vaatame, siis me neid ka leiame. Põhjuseks on eelkõige tehnoloogia ja inimeste teadmiste areng," ütles tänast operatsiooni miinijahtija Admiral Cowan pardalt jälginud mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska põhjendades, miks ka juba varem kontrollitud aladelt ajaloolisi lõhekehasid leitakse.

Põhjamiin leiti mereväe laevastiku miinituukrite poolt aprilli keskel rutiinse kontrolli käigus Miinisadamast umbes 800 meetri kauguselt. Koostöös mäeinstituudiga koostati ohuhinnang, mille põhjal otsustati lõhkekeha transportida kaldast ohutusse kaugusesse ja seal õhkida. Lõhkekeha tõsteti tõstekottide abil merepõhjast kõrgemale ja veeti paadi järel lõhkamispaika. Operatsioon viidi läbi koostöös erinevate ametkondade ning politsei- ja piirivalveametiga, et tagada laevaliikluse ohutus.

Merevägi on üks kolmest kaitseväe väeliigist, mille peamine kompetents on miinitõrje. Merevägi koosneb mereväe laevastikust ja mereväebaasist. Eesti merealadel on nii mereväe operatsioonide kui ka rahvusvaheliste koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.