FOTOD ja VIDEO | Meeleavalduste kolmapäev: Helme ja Kaljuste protestid liitusid, kantakse kollaseid veste ja lehvivad Prantsuse lipud

Miiting riigikogu ees oli lühike ja värvitu, sest vaja oli jõuda edasi Islandi väljakule, kus välisministeeriumi ees pidasid piketti EKRE toetajad, et avaldada vastumeelsust tänasele ränderaamistiku sõlmimisele. Uurides Kaljustelt, et kas sõjakirves on seega Helmedega maha maetud, kostis ta, et kindlasti mitte, kuid võideldakse ühise asja eest.

(Mullu läks Kaljuste EKRE liikmena vastuollu Helmede häältega, mistõttu süüdistas Mart Helme teda erakonna õõnestamises. Kuigi EKRE aukohus mõistis naise õigeks ning ei pidanud erakonnast väljaarvamist vajalikuks, visati Maria Kaljuste kiiresti parteist välja).

Fotod välisministeeriumi juurest.

Miitingu eel sõnas Mart Helme: "Juhime piketiga tähelepanu, et rändepaktiga liitumist ei toeta küsitluste järgi enamus Eesti rahvast ning valitsusel puudub mandaat leppe allkirjastamiseks."

Osad inimesed on kohale tulnud ka kollastes vestides, ehkki Prantsusmaa kollaste vestide protest ei ole kuidagi rändeleppega seotud. Niisiis lehvisid Eesti lippude kõrval Prantsuse ja Läti lipud.

Lisaks on välisministeeriumi ees ka mustade lippudega suveräänsusliikumise inimesed. "Inimesed on sotsiaalmeedia põhjal küllaltki vägivaldselt meelestatud. On kirjutatud, et hakkame märatsema, paneme Ossinovskile jalaga. Loodame muidugi, et nii asjad ei lähe," tõdes protesti kajastav ajakirjanik. Õnneks nii see ka läks ning tunnikese kestnud meeleavaldus oli kõnekoosolekuks.