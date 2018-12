FOTOD ja VIDEO | Meeleavalduste kolmapäev: Helme ja Kaljuste protestid liitusid, kantakse kollaseid veste ja lehvivad Prantsuse lipud

Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti korraldas meeleavalduse ka paari nädala eest Vabaduse väljakul. Toona oli kohal sadu inimesi. Palju tähelepanu pälvis see, et Eesti 200 liige Florian Hartleb nügis lapsekäruga miitingul osalejaid. Antud juhtumit uurib ka politsei.

Tänane meeleavaldus Toompeal oli selle kõrval torm veeklaasis. Ametlik algusaeg oli kell 11, korraldajad soovitasid kohale tulla juba veidi varem. Kella 10.45 paiku oli rahvast suhteliselt vähe: Kaljuste ja tema mõttekaaslased jagasid lippe, harjutati isamaalisi laule. Ka veidi pärast kella 11 oli kohal paarkümmend osalist.

Kohtuti 20. augusti mälestuskivi juures poolel teel Toompeale. Laiali jagati mustad lipud, millel peal valge pistrik. Üks osalejatest kirjeldas vaimukalt, et pistrik meenutab talle valget öökulli, kellel on karvased varesejalad, kuid liikumise eestvedaja Maria Kaljuste seletas hiljem ajakirjanikule, et tegemist on vabaduse sümboliga. "Meie lipud on praegu mustad, aga tegelikult peaksid nad olema vabaduse auks sinised," selgitas Kaljuste.

Kaljuste andis teada, et see pole viimane kord, kui saja eestlase marssi Toompeale tehakse - seda tehakse regulaarsete vahedega seni, kuni rahvale antakse võimalus otsedemokraatiaks. Oma kõnes parlamendihoone ees juhtis ta tähelepanu sellele, millele polnud õnnestunud paar nädalat tagasi Vabaduse väljakul tähelepanu juhtida, kui meediakanalid vaid Hartlebi provokatsioonist kirjutasid.

Miiting riigikogu ees oli lühike ja värvitu, sest vaja oli jõuda edasi Islandi väljakule, kus välisministeeriumi ees pidasid piketti EKRE toetajad, et avaldada vastumeelsust tänasele ränderaamistiku sõlmimisele. Uurides Kaljustelt, et kas sõjakirves on seega Helmedega maha maetud, kostis ta, et kindlasti mitte, kuid võideldakse ühise asja eest.