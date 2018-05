FOTOD ja VIDEO | Lugejad on hämmingus: Elron ja Eesti Raudtee jätsid nördinud reisijad infosulgu ja sundisid inimesi Tartu jaamas isegi üle rööbaste ronima

Täna kella 15 ajal seiskus põlengu tõttu rongiliiklus läbi Tartu. Järgnevat võrdleb üks lugeja kiviajaga: Elron ning Eesti Raudtee ei andnud üldse infot, kuidas reisijad sihtpunkti viiakse. Õhtu päädis õõvastava vaatepildiga, kuidas reisijad pidid Tartus üle rööbaste kõndima, sest tunnel oli suletud.

Liiklus seiskus kella 15 ajal, kuna Tartu jaama juhtimiskeskuse keldris asuvas releeruumis põlesid elektrikaablid. Eesti Raudtee pressiesindaja Monika Kaljusaar ütles Delfile, et inimesed põlengu tõttu viga ei saanud ning hoones viibinud jaamakorraldaja evakueeriti.

Edasine aga oli reisijate jaoks kui lõputu infosulg. Rongijaamas viibinud inimeste sõnul ei jagatud neile Elroni poolt mingit infot, veel 21 ajal seisid inimesed Tartu rongijaamas ja ootasid bussi või rongi.

Kell 19.33 Tartusse jõudma pidanud Tallinn-Tartu rong hilines sinna üle tunni, seistes rongis viibinud lugeja sõnul Kärkna peatuses peaaegu tunni. Seismise ajal öeldi ainult korra, et rong peaks liikuma hakkama 15 minuti pärast, kuid reaalselt läks selleks tunduvalt kauem aega. "Tüüpiline Elroni katastroof. Kui on teada, et rongid ei saa sõita Tartusse, siis ei suudeta bussi tellida, kui on mitu tundi ette teada, et probleeme on," sõnas lugeja.