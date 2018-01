FOTOD ja VIDEO | Läti ja Eesti vabatahtlikud otsivad eritehnikaga Tallinnas salapäraselt kadunud soomlast

Eesti ja Läti vabatahtlikud otsivad täna veealuse eritehnikaga novembri lõpus Tallinnas kadunuks jäänud Soome ametiühingutegelast Ari Saarilammit, kes politsei hinnangul kukkus õnnetult merre ja uppus.

Läti vabatahtlikud tõid otsingutele kaasa erilise, Baltikumis seni ainsa omataolise veealuse kaardistamise radari, millega kammitakse täna läbi Admiraliteedi bassein ja sadama B-terminali piirkond.

Läti vabatahtlike otsingugrupi juhi Aleksandr Faminski sõnul on lätlased oma erilise radari abil viimase kahe kuuga leidnud kolm uppunut, kaks järvedest ja ühe inimese meresadama piirkonnast.

Politsei usub, et Soome kodanik Ari kukkus õnnetuse tagajärjel Admiraliteedi basseini ja uppus. "Kogutud infot viitab kahjuks, et Ari kukkus 24. novembril kella 23 paiku vette," ütles Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko detsembris Delfile.

Mirošnitšenko lisas, et kaamerasalvestistelt oli Arit näha ebakindlalt liikumas Kochi Aitadest Lootsi 11 ja Lootsi 13/1 majade suunas, seejärel võttis ta suuna Admiraliteedi basseini poole. "Koht, kus arvame, et Ari vette kukkus, jääb kaameratega kaetud alast välja. Küll aga on näha, kuidas muidu peegelsile meri hakkab kella 23 paiku lainetama," rääkis Mirošnitšenko.

Politseinik lisas, et kui Ari oleks kai äärest naasnud, siis oleks turvakaamerasalvestised ka selle liikumise tabanud. "Seetõttu pean kurbusega ütlema, et on vägagi tõenäoline, et ta uppus. Tunneme kaasa Ari lähedastele," lausus Mirošnitšenko detsembris.

Politseinikud kontrollisid Admiraliteedi basseini tuukrite sonarite ja Mereväe abil, samuti on Arit tagajärjetult otsinud Soome vabatahtlikud.

Ari pangakaarti ei ole pärast 24. novembrit kasutatud ning ka tema telefoni ei ole alates 25. novembrist sisse lülitatud.

Ari majutuspaigaks oli Admiraliteedi basseini ääres paiknev hotell Euroopa, kust koosolekureisile tulnud soomlaste seltskond läks õhtusöögile Kochi Aitadesse, kirjutas novembri lõpus Soome ajaleht Satakunnan Kansa. Kaaslastest jäi ta edasi trahterisse ja rohkem teda ei nähtud.

Eesti poolelt osaleb otsingutes SA Kadunud. Appi on tulnud ka Vanasadama Jahisadam, Tallinn SAR, Tuukrigrupp ja Heiki Hanso oma paatidega.