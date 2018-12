FOTOD ja VIDEO | Kontorirahvas läks lõunat võtma jäisesse merevette - Kalarannas jõid suplejad šampust ning söödi kooki

Külmaga harjunud mehed ja vapper naine snäkkisid merel hulpinud penoplasti tükilt taljesõbralikke toidupalju - salatit, krevette ning kevadrulle. Peale joodi küll pokaal vahuveini, kuid alkohol mõjus meestele pigem sümboolse tähisena kui ujumisvõimet mõjutavana.

Mõni mees oli ette pannud ka kikilipsu, et jõulupühi tähistada.

Õues oli seitse külmakraadi, mehed tulid kontorist - suur osa seltskonnast töötab IT-s. Et asi toimus keskpäeval, oli talisuplejatele tegemist jäise jõululõunaga. Veest välja saanud mees rääkis, et tegelikult on vees soojem kui paistab: "kaldal seista on jahedam, vesi on soe,".

Toit maitsevat kah vees paremini.