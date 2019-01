FOTOD JA VIDEO | Kompassi väljakul avati Kuremäe abikloostrile pühendatud infotahvel

„Meie jaoks on oluline, et kiiresti areneva linna puhul, nagu Tallinn seda on, oleks jäädvustatud linna ajalugu. Eriti oluline on see rajatiste puhul, mis kujundasid kunagi südalinna ilmet. Niisuguste hulka kuulub kahtlemata Kompassi asumis paiknenud Kuremäe abiklooster, mis lammutati umbes 60 aastat tagasi, ja mille kohal on praegu hästi tuntud lillepood Kannike,“ üles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Kuremäe Pühtitsa Jumalaema Uinumise kloostri Tallinna abiklooster paiknes aastatel 1902–1960 praeguse Gonsiori ja Reimani tänava nurgal. 1900. aastal alustati seal mitme torniga suurejoonelise kivikiriku ehitust, mis valmis kaks aastat hiljem. Hoone arhitektiks oli Nikolai Nikonov. Teise maailmasõja käigus sai kirik kahel korral (1941. a ja 1944. a) kannatada, aga see taastati. Rajatis langes Nõukogude Liidus usuvastase kampaania ohvriks ja 1960. aastal kirik lammutati, ettekäändeks tänavavõrgu ümberplaneerimine.

Infotahvli avamisel osales Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni. Pärast tahvli avamist viisid Ott Sandrak ja Eduard Kohlhof kõigile huvilistele läbi ekskursiooni Kompassi asumis nii eesti kui vene keeles.

Tahvli paigaldamine on osa Kesklinna valitsuse projektist sada aastat tagasi linnaruumis olnud ja nüüdseks hävinud rajatiste tähistamiseks. Esimene taoline infotahvel avati läinud detsembris Koidu ja Luise tänavate nurgal Marie Underi sünnikodu tähistamiseks.