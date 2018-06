FOTOD ja VIDEO KOHAPEALT | Tartumaal kadunud boa on ajanud kohalikud tagajalgadele, omanik on varem teist madu ujutanud Kurepalu järves

Kohapeal viibiv Delfi ajakirjanik vahendas, et mao omaniku sõnul on boa ohutu. "Ta ei hammusta kedagi, ei poo kedagi, väidetavalt on sõbralik" rääkis ta. Kokku on talus neli madu, neist kadunud on üks väiksem kahemeetrine boa.

Kuigi teade looma kadumisest tekkis meediasse eile, läks madu kaduma juba üleeile õhtul, kuid kuna omanik arvas, et madu redutab aianurgas mõne põõsa all, ei andnud ta sellest kohe teada. Talu hoovile on pandud telgid, kuhu sisse madu võiks roomata.

Politsei on kursis, et madu loodustalust vehkat tegi."Piirkonnapolitseinik koos vallaesindajaga suhtleb hetkel loomaomanikuga saamaks lisainfot, kas ja millist ohtu antud isend endast võib kujutada," vahendas politsei pressiesindaja.

Tartu loomade varjupaik on samuti mao kadumisega kursis, kuid otseste otsingutega ei tegele, kuna püütakse siiski kasse-koeri. Siiski pole see esimene kord, kui madu on Tartu kandis kaotsi läinud. "Eelmisel aastal saime väljakutse kortermajja, kus oli madu mööda torusid jõudnud ühest korterist teise ning vaatas rõõmsalt naabrile soojatorude vahelt vastu," tuletas varjupaiga töötaja meelde.

Päästeametist öeldi Delfile, et boa kadumise kohta pole avaldust tehtud. "Kadunud loomade otsimisega päästeamet ei tegele, küll aga abistame me hättasattunud loomi või saame looma kinni püüda, kui ta on leitud," sõnas ameti pressiesindaja.

Mao märkamise korral saab sellest teada anda omaniku numbril 5824 4886.