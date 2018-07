FOTOD JA VIDEO | Kinnisvaraarendaja kutsus Tallinna lennujaama Tauno Kangro tehtud skulptuuri vaatama, lennujaam ise ei teadnud asjast midagi

Ta lisas, et ka Kalevi Panorama ise ei ole saanud teadet välja saata. "On teada, et see sõnum ei saa olla kinnisvaraarenduse poolt, sest me uurisime nende käest, kust selline asi üldse tuleb. Keegi on midagi valesti tõlgendanud, sest lennujaam kuuleb sellest esimest korda."

Infoallikad välja uurinud Sirak selgitas väljasaadetud pressiteate kohta, et Kalev Panorama Residence on ikkagi kirjutanud avaliku pressiteate. Küll aga mitte sellise, mis on jõudnud Delfini.

"Nad on kirjutanud, et kuju paigaldamisel on nendega kaasas nende enda fotograaf, kes kavatseb reklaamkujust sotsiaalmeedia tarbeks pildid ja video teha. Seda, et midagi avalikult fotograafidele oleks avatud, kindlasti mitte." ütles Sirak.

Ta lisas, et selle reklaamkuju puhul ei nähtud põhjust teha erandit, et seda avalikult ajakirjanikel lasta kajastada.

Delfi soovis kuju kohta arvamust saada just lennujaama poolt, kuid Sirak soovitas igasuguste kommentaaride osas pöörduda Tauno Kangro poole.

Skulptuur pandi terminali suletud alale ja sinna pääsevad ainult need, kes ametlikult ka reisivad. Kuju asub väravate poolt tulles ning keerates pagasi kättesaamise poole, jääb ta täpselt seina äärde pöördekoha juurde. Pronksist kuju kaalub 150 kilo ja on veidi alla kahe meetri kõrge.

Kalevi Panorama arendab Kalevi staadioni lähedusse kolme suurt kortermaja, mis peaksid valmima järgmise aasta lõpul ja kuju saab olema kortermaja hoovialal.

Vaata videost, mida Tauno Kangro skulptuuri kohta räägib.