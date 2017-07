FOTOD ja VIDEO | Keskerakonna Tallinna nõukogu otsustas: Savisaarele pakutakse üldnimekirja esinumbri kohta, ei enamat

Täna kella 16 paiku kogunes Keskerakonna büroos partei Tallinna nõukogu, et arutada sügisel toimuvaid valimisi ning pakkuda Savisaarele partei üldnimekirja esinumbri kohta. Tegu on rohkem formaalse positsiooniga, mis Savisaare jaoks sisuliselt midagi ei muudaks.

Jüri Ratas ütles nõukogu eel Delfile, et tõesti pakutakse Savisaarele üldnimekirja esinumbri kohta. Kus ta kandideerida võiks, ei osanud Ratas öelda, aga oletas, et ilmselt Lasnamäel. Tasub meenutada, et sealses piirkonnas ta esinumber poleks, see positsioon kuulub Mihhail Kõlvartile.

Kõlvart ütles Delfile, et nagu ka Jüri Ratas on viidanud, ei kujuta nad ette, et Edgar Savisaar keeraks Keskerakonnale valijatele selja. Ta kinnitas, et Savisaarele pakutakse üldnimekirja esinumbri kohta. Seejärel on Savisaare enda otsustada, mis ta teeb. Arutelu järel märkis Mihhail Korb Delfile, et sai ka ametlikult kinnitatud, et Savisaar võiks olla esinumber.

Mis on Savisaare enda seisukoht? Pole liialdus öelda, et ka erakonna sees on Savisaarega peamiseks suhtluskanaliks viimase Facebook. Oodatakse, mida ta oma avalikul seinal teatab.

Üldnimekirja esinumbri koht kõlab küll hästi, ent maakeeli tähendab see lihtsalt seda, et ta oleks kergem linnavolikokku pääseda. Arvestades Savisaare populaarsust, poleks tal sellest vahet.

"Ringkondades osutuvad valituks enam hääli saanud kandidaadid, aga kompensatsiooni-mandaatide jagamisel saavad mandaadi need kandidaadid, kes on ülelinnalises nimekirjas erakonna või valimisliidu poolt paigutatud ettepoole," selgitas vabariigi valimiskomisjoni pressiesindaja Kristi Kirsberg mõni aeg tagasi Delfile.

Arutelu eel: mida teeb Savisaar?

Korruptsioonisüüdistustega kohtu alla antud ja Tallinna linnapea kohalt kõrvaldatud Edgar Savisaar on andnud mitmeti mõistetavaid signaale, kas ta üldse kandideerib, ja kui, siis kas ta kandideerib sügisel toimuvatel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas või eraldi valimisliidus.

Vahepeal jõuti Keskerakonna esinumbrid paika panna ja tavapäraselt Savisaarele kuulunud Lasnamäe esinumbri koht läks Mihhail Kõlvartile.

Lahus seisva valimisliidu loomine tuli eriti teravalt kõne alla juuni lõpus ja juuli alguses, kui kolm õde - Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone - ähvardasid luua koos Edgar Savisaarega oma valimisliidu ja pidasid Keskerakonna juhtkonnaga läbirääkimisi, kauplemaks erakonnalt välja paremaid tingimusi.

7. juulil loobus Keskerakonnast lahus seisva valimisliidu loomisest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kelle peale solvusid nii Loone, Ivanova kui Savisaar. Pärast seda tegi Toom ettepaneku, et erakonna Tallinna nõukogu võiks Savisaarele pakkuda esinumbri kohta Tallinna üldnimekirjas.

25. juuli teatas Keskerakonna endine liider, et erinevalt meedias kajastatust pole Keskerakond talle mingit esinumbri kohta pakkunud. Ühtlasi olevat üldnimekirja esinumbri koht mõnitamine.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb selgitas Delfile, et oodatakse Savisaare nõusolekut: erakond ei saa panna inimest esinumbriks, kui ta pole teatanud oma nõusolekust kandideerida. "Rääkimise alus on tema nõusolek nimekirjas kandideerida. Oleme mitu korda öelnud, et talle on tagatud väärikas koht," märkis Korb.

Seega oldi patiseisus: Keskerakond ootas Savisaarelt nõusolekut kandideerimiseks, Savisaar soovis aga väärilist pakkumist.

Siiski lubati Savisaarele tehtavat ettepanekut täna 31. juulil toimuval Tallinna nõukogul arutada, et pärast nõukogu teha erakonna eksjuhile ametlik ettepanek Tallinna üldnimekirja esinumbrina kandideerida.

Paar päeva enne Tallinna nõukogu avalikustas Edgar Savisaar aga video, milles andis justkui teada, et loob oma valimisliidu, kuid jättis selle otsesõnu välja ütlemata. Asjatundjate hinnangul võis tegu olla väljapressimisega, et saada parem koht erakonna nimekirjas, või kättemaksuga, et teda on erakonna juhtimisest kõrvale jäetud.

Mida tänaselt Tallinna nõukogult oodata?

Nii erakonna juhtkond kui Yana Toom on kinnitanud, et toetatakse ideed teha Savisaarele ettepanek kandideerida Tallinna üldnimekirja esinumbrina.

Savisaare häältepotentsiaali tõttu ei loobu Ratas temast ise vabatahtlikult.

Mida edaspidi oodata?

Pärast Tallinna nõukogu ettepanekut jääb üle oodata, mida otsustavad Savisaar, Loone ja Ivanova.

Savisaar on lubanud oma kandideerimise koha ja nimekirja avalikustada augusti alguses. Ilmselt jäävad kõik ootama, millal ja mida ta oma sotsiaalmeedia kontole kirjutab.

Kui Savisaar otsustab oma nimekirjaga valimistele minna, tähendab see tõenäoliselt ka märkimisväärse hulga Keskerakonna häälte kaotsiminekut, mis võib ohustada erakonna ainuvõimu Tallinnas. Ainuvõimu kaotamisel oleks tõenäoline koalitsioon ka Savisaare liiduga, mis annab talle võimaluse keskerakondlasi mingil määral mõjutada.

Ühtlasi kerkib küsimus, kas Savisaar võidakse erakonnast välja arvata, kuna põhikirja järgi oma erakonna vastu kandideerida ei tohi. Erakonna aseesimees Jaanus Karilaid on aga kinnitanud, et Savisaare teened erakonna ees on nii suured, et teda erakonnast välja ei heidetaks.

Ehkki erakond püsib koos, on Jüri Ratas pandud väga keerulisse olukorda. Lihtne ei saa olema ei Savisaare liiduga ega liiduta.