FOTOD JA VIDEO | Kersti Kaljulaidi esimene päev Narvas: kohvitamine vanaprouadega, jalgrattasõit Narva-Jõesuusse

Kohale jõuti veidi enne kella 11. Esmalt viis teekond linnavalitsuse hoonesse, kus kaugeid külalisi tervitas linnapea Tarmo Tammiste.

President Kaljulaid käis jalutamas piiripromenaadil, kus ajas juttu kohalikega, aga kohtus ka kohalike poliitikutega. Õhtu lõpetas Narva ja Narva-Jõesuu vahelise kergliiklustee sisseõnnistamine, kui ühiselt võeti ette jalgrattamatk.

"Narva on küll väga eriline, kuid kõige paremas mõttes tavaline Eesti linn. Siin töötades on võimalik kohtuda paljude toredate inimestega ja kindlasti saab piirkond ka pisut suuremat tähelepanu, mis aitab murda neid stereotüüpe, mis võibolla kellegi peas seoses Narvaga veel on," selgitas riigipea poolteist aastat tagasi välja käidud plaani põhjuseid.

President kohtus Narva jõudes veel kohalike inimestega, arutledes nendega probleemide üle vene keeles ning võttes vastu häid soove. Koos linnapea ning presidendi saatjaskonnaga käidi mööda Narva promenaadi, ringkäigu said kaasa teha nii meediaväljaanded kui ka heasoovlikud linlased.

President astus ligi inimestele kohvikus, puhus nendega juttu ja päris kust nad pärit on. Ta istus kohvikulauda koos kohalike daamidega, kes lõunaeinet nautisid. Neljakesi arutati elu üle Narvas, räägiti heast ilmast ning ilusast suvest, mis Eestis sel aastal olnud on.

President arutas maratonide jooksmise üle ning avaldas lootust, et järgmine aasta joosta Narva energia jooksul. "Ma Rakveres jooksin, seal oli päris raske," rääkis Kaljulaid oma viimatisest jooksust.