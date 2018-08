FOTOD JA VIDEO | Kersti Kaljulaid jõudis oma saatjaskonnaga Narva. Esmalt kohtuti meeriga

Kohale jõuti veidi enne kella 11. Esmalt viis teekond linnavalitsuse hoonesse, kus kaugeid külalisi tervitas linnapea Tarmo Tammiste.

"Narva on küll väga eriline, kuid kõige paremas mõttes tavaline Eesti linn. Siin töötades on võimalik kohtuda paljude toredate inimestega ja kindlasti saab piirkond ka pisut suuremat tähelepanu, mis aitab murda neid stereotüüpe, mis võibolla kellegi peas seoses Narvaga veel on," selgitas riigipea poolteist aastat tagasi välja käidud plaani põhjuseid.

Vabariigi President töötab Narvas tänasest kuni järgmise neljapäevani ning kahel nädalal novembris.

Presidendi tegemistel Narvas saab silma peal hoida ka Vene Delfi otseblogi vahendusel.