FOTOD ja VIDEO | Ettevaatust lumesaju ja tuisuga, ka teed on täna tavatult libedad!

Delfi teatas eile hommikul, et õhtul algab tugev lumesadu ja tuisk ning et täna on seega soodne aeg koju jääda ja liiklusesse mitte tükkida.

Riigi ilmateenistuse valvesünoptik tõdes, et ilm muutub tõesti halvaks, lumesajuseks ja tuuliseks, kuid midagi erakordset siiski tulemas ei ole. Ta lisas, et tänase päeva teisel poolel läheb ilm aga soojemaks, lumesadu läheb üle lörtsi- ja vihmasajuks ning teedele tekib jäide. Tarktee kinnitas täna hommikul kella 6 paiku, et teedel leidub lumiseid ja libedaid lõike ning nähtavus võib lumesaju ja tuisu tõttu vilets olla. "Pärastlõunal sajab Põhja- ja Ida-Eestis endiselt tihedat lund ja tuiskab. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja vihma, saju intensiivsus väheneb, kuid jäiteoht on suur. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb nulli lähedale. Maanteeamet soovitab juhtidel vältida möödasõite ning muutlike ilmaolude korral olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt erineda," kirjutas Tarktee. Ilmateade.delfi.ee ütleb: "Pilves ilm. Saartelt levib sadu mandrile. Sajab lund, saartel ka lörtsi. Tuiskab, saartel suureneb jäiteoht. Kagutuul tugevneb 8-13, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -3..-8, Lääne-Eestis ja saartel -3..+1°C."