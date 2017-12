FOTOD ja VIDEO | Brüsselis tähistati jõulusimmaniga lähenevat eesistumise lõppu

Eurokvartali südamesse püsti pandud pidu tõi kokku vanu tuttavaid, kuid tutvustas Eesti kultuuri ka välismaalastele.

Täna toimus Brüsseli eurokvartalis Schumani ringil eestlaste jõulusimman, kus mängiti rahvamuusikat ja esitleti rahvatantsu ning pakuti head ja paremat. Jääkülmast vihmast ja suurest tuulest hoolimata oli Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu hoonete vahele püstitatud telki tulnud paarsada külalist, kellest suur osa olid kohalikud eestlased.

Laval astus üles Eesti eurotõlkide ansambel, kes mängis rahvamuusikat tantsu vihtunud Brüsseli eestlaste rahvatantsurühmale. Jõulusimmanil toimus ka tore taaskohtumine, kui rahvatantsijad haarasid endaga tantsima kaasa ka pealtvaatajaid. Nende hulgas võeti tantsule kaBrüsselisse EL ülemkogu kajastama sõitnud BNS-i ajakirjanik Mait Ots, kes kaheksa aastat tagasi Brüsselis elades just ise sellele tantsurühmale aluse pani.

Brüsselis tähistati jõulusimmaniga eesistumise lähenevat lõppu.



„Ma elasin siin diplomaadi abikaasana. Kuna siin varem tegutsenud rühm hääbus, mina olin varem tegelenud 15 aastat rahvatantsuga ja mul oli soov pääseda tantsupeole, siis me kutsusimegi siin inimesed kokku. Lõpuks tuli meile pea 40 inimest, me läbisime kõik ülevaatused ja saimegi tantsupeole. Tänane kohtumine endise rühmaga oli juhus. Kui ma siia tulin ja näin neid kaabusid, siis ma murdsin lähemale. Eks need tantsukavad olid vanale rahvatantsijale juba ka tuttavad,“ sõnas Ots.

Samuti haarasid rahvatantsijad publikust tantsule Brüsselis elava jaapanlase Yotara Okazaki.

„See oli minu esimene kontakt Eesti kultuuriga ja mulle meeldis, et ma sain nendega tantsida. Eesti tantsud on õnneks ka algajale lihtsad ja saab kohe tantsimisega pihta hakata. Ma tahaksin seda võimalusel kindlasti veel proovida,“ rääkis Okazaki, kes lootis tihedamat tutvust teha eel Eesti kultuuri, muusika ja toiduga.

Brüsseli jõulusimmanil esines veel ansambel Kiirora ning DJ-na astus üles riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats.