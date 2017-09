FOTOD JA VIDEO | Algas linnahalli fassaadi puhastamine

Täna hommikul algas linnahalli fassaadi puhastamine sinna omavoliliselt tehtud seinamaalingust. Puhastustööd kestavad umbkaudu kolm nädalat ja selle eest tasub Tallinna Linnahalli AS.

Hinnanguliselt kolm nädalat kestvad puhastustööd võtab ette SodaBlast OÜ, kelle kodulehel oleva hinnakirja alusel maksab pinna puhastamine grafitist kaks eurot ruutmeetri kohta. Kuna linnahalli fassaadi puhastamiseks kasutatakse kombineeritud meetodit: puhastamine vee ja puhastusvahendiga ning vajadusel ka klaasipuruga, et eemaldada kruntvärv, siis on puhastamine ka natuke kallim. "Minuni jõudnud info kohaselt läheb seinte puhastamine maksma keskmiselt 2-4 eurot ruutmeetri kohta," ütleb Tallinna Linnahalli AS nõukogu liige Anu Hallik-Jürgenstein. Kunstnikud jõudsid täis joonistada umbkaudu 1500 ruutmeetrit.

Tallinna Linnaplaneerimise ameti esindaja Margit Loki sõnul tasub grafiti eemaldamise eest Tallinna Linnahalli AS. "Linnahallil oleks tulnud nii või teisiti seintel varemalt olnud graffiti oma kulu ja kirjadega puhastada," alustab Lokk, "käesolevad seinamaalingud olidki kavandatud ajutistena ja enne projekti käivitumist lepiti kokku, et kuna linnahall pidi seinad varasemast graffitist nii kui nii ise puhastama, siis puhastab linnahall ka kõnealuse projekti käigus maalitud pildi."

Linnahalli seinamaalingu projekt on seni saanud Tallinna linnavolikogult 15 000 eurot, peale selle toetas Tallinna Linnahalli AS seda omakorda 10 000 euroga.