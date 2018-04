FOTOD ja VIDEO | 20 aastat ilmselt süütuna vangis istunud mees: mõelge, mida tahate, aga ma olen süütu. Võin seda öelda käsi piibli või põhiseaduse peal

Märtsi lõpus president Kersti Kaljulaidilt armu saanud Anatoli Nikolajev ütles täna eluaegse vangistuse teemalisel konverentsil, et ainus hetk, kui tal lootus vabanemiseks kadus, oli siis, kui ta sai kapolt vastuse: miks te meile kirjutate ja mida te tahate?

Balti kriminaalpreventsiooni instituudi korraldatud konverentsil esines täna 1998. aasta aprillis Kohtla-Järvel toimunud nelikmõrva eest süüdi mõistetud ja eluaegset vangistust kandnud Anatoli Nikolajev.

Nikolajev kirjeldas, kuidas nägi välja tema teekond süüdimõistmiseni. Ta ütles, et jäi toona väga üksi ja tema suhtes toimunud eeluurimine oli äärmiselt ülekohtune. Küsimusele, kuidas tema elu vanglas välja nägi, vastas ta, et seal oli tore. "See oli minu kodu 20 aastat," ütles ta ja lisas, et seal olid toredad inimesed.

Kui Nikolajev teada sai, et president otsustas talle armu anda, hakkasid tal sipelgad jooksma ülevalt alla ja alt üles ning ta ei saanud päris täpselt aru, mis toimub. Kui ta teistele vangidele ütles, et läheb minema, küsisid teised: "Kuhu sa lähed, teise plokki?" Ka Nikolajev ise ei uskunud, et ta tõesti lõpuks vabanes.