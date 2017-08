FOTOD JA OTSEBLOGI | Täna jätkub kohtuprotsess Edgar Savisaare üle

Peale Edgar Savisaare on kohtu all ka Alexander Kofkin, Vello Kunman, Villu Reiljan, Hillar Teder, Kalev Kallo, Priit Kutser, Aivar Tuulberg ja MTÜ Eesti Keskerakond.

KOHTUPROTSESS EDGAR SAVISAARE ÜLE. 4. päev

Paus 20 minutit.

Aivar Pilv: mul analoogne taotlus. Ka Alexander Kofkini suhtes on mõistlik menetlusaeg möödunud. Rahvusvaheline õigusabi palve aastal 2011, juba esimesel 2 lehel mainitakse 5-6 korral Kofkini nime. Leitakse, et Savisaar ja Kofkin pannud toime erinevaid kuritegusid. Praegu on möödunud kuus ja pool aastat ja oleme maakohtus, mille istungid võivad lõppeda aasta pärast. Seda asja pole mahukuse tõttu võimalik läbi viia. Kofkin pole menetlust venitanud. Kohus peab kaaluma asjaolusid, mis puudutavad mõistliku menetlusaja möödumist isegi sõltumata sellest, et teda rahapesus ei süüdistata, vaid süüdistatakse altkäemaksu andmises.

https://twitter.com/EvelynSepp/status/894825305554264064

Nääs: meedias on seda menetlust pidevalt käsitletud, see on olnud oluline nii Savisaare kui ühiskonna seisukohalt. Seetõttu raske aru saada, miks käitutud nii hooletult. Oleks pidanud tegutsema oluliselt aktiivsemalt. Meil ei ole võimalik ette näha, et see asi laheneb jõustuva otsusega aasta-paari jooksul, ei ole mingit perspektiivi selle lahendamiseks lähiajal, siis taotlen asja lõpetamist mõistliku menetlusaja lõppemise tõttu.

Nääs: kas kohus valmis vastu võtma selle koopia? Kohus on nõus. Savisaarelt šveitsi advokaadibüroole antud volitus tegeleda õigusabipalvega, teine föderaalkohtu otsus aastast 2012. Nähtub, et Savisaar teadis taotlusest juba 2012. Taotlus puudutab vaid ühte süüdistust Savisaarele ehk etteheidet rahapesust. 3. veebruaril 2011 algatati rahapesu kriminaalasja. Õigusabi palve sveitsile kattuvad üks ühele sellega, milles süüdistatakse täna Savisaart rahapesus. Vaidluse all on muuhulgas see, millal mõistliku menetlusaja kell käima läheb. Prokuratuur ütleb, et alates kahtlustuse esitamisest. Isikut hakkas see mõjutama siis, kui ta sai teada õigusabipalvest sveitsi. Ta sai teada 2011 lõpu poole, täpset kuupäeva raske öelda. Hilisemalt siis, kui Savisaar volitas šveitsi advokaate end kaitsma. Kui ta astus samme, et vaidlustada õigusabipalve. Maadevahetuse asjas leidis, et Kalev Kanguri puhul läks mõistliku menetlusaja kell käima siis, kui Kangur leidis kabinetist lutika. Savisaare puhul sama. Seda asja menetletud kuus aastat, Savisaare suhtes üle viie aasta. See liiga pikk aeg, ebamõistliku aja pole tinginud Savisaare käitumine, vaid menetleja otsused. 2011-2013 aprillis tegi menetleja vaid ühe menetlustoimingu ehk saatis sveitsi õigusabipalve. Peale õigusabipalve saatmist ei teinud menetleja 7 kuud ühtegi toimingut. 2013 dets-2014 veebruar mitte ühtegi menetlustoimingut. Eesti poolsed toimingud tehti ära sisuliselt vaid kuue kuu jooksul.

Evestus: tõendeid pole kaasas, sest enne avakõne polnud kavas tõendeid esitada.

Nääs: õigusabipalve Sveitsi võimudele. Kas prokuröril on see käepärast, et see kohtule esitada.

Kohus jättis Nääsi taotluse rahuldamata ja nõustub Evestuse seisukohtadega.

Evestus: ekspertiisi kordamiseks ja täiendamiseks alused puuduvad. Ekspertiisiasutusele ekspertiisi teostamine ülesandeks pandud, komisjon on kogu dokumentatsiooni näinud ja läbi töötanud, see tipnes isiku läbivaatusega. Et isiku terviseseisund oleks märkimisväärselt halvenenud, ei ole tuvastatud. Ekspertide arvamuses pole tänasel päeval põhjust kahelda. Ma ei tuvastanud ütluste ja selgituste andmise käigus asjaolusid, mis annaksid põhjuse täiendava kontrolli teostamiseks. Leian, et Savisaare suhtes ei ole põhjendatud uue komisjoni loomine ja uute spetsialistide kaasamine. Kui meil on kellegi töös kahtlusi, siis küsimusi on võimalik esitada kohtumenetluse käigus. Mis puudutab seda, kui kohus peaks leidma, et vaja on uut ekspertiisi, siis võiks saata samale ekspertide komisjonile lisaküsimuse uue hinnangu andmiseks. Süüdistatav luges kenasti ette oma seisukoha, ütles võlusõna, et poliitikat ja kohtupidamist segamini ei tohiks ajada. Süüdistatav ise rääkis sellest esimesena. Vahepealsel perioodil ei ole Savisaar tegelenud oma tervise parandamisega, et osa võtta istungitest, vaid on tegelenud aktiivse tegevusega, mis nõuab füüsilist ja vaimset pingutust. Palun kohtul uue ekspertiisi jätta määramata ja minna asjaga edasi.

Riigiprokuröri intervjuu Kuku raadiole: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigiprokuror-evestus-savisaare-kohtusaalis-ja-meedias-oeldu-vahel-on-tugev-vastuolu?id=79120178

Nääs: varasemat dokumentatsiooni pole, see läbi põetud tõenäoliselt jala pealt. Millalgi insult läbi põetud.

Prokurör Evestus: süüdistatav viitas ka sellele, et tema arusaamaga kõik korras ja ta suudab tegutseda nii kohtusaalis kui väljas ka sõltumata ajuinfarktist.

Savisaar: mõnikord nähakse vastuolu, et tahan kandideerida valimistel, aga siin tõstatan tervise küsimsut. Ma ei arva, et vastuolu. Valimistel osalemine ei ole seotud tervisega, ka raskelt haige inimene võib valimistel osaleda, aga kohtu alla ei saa anda inimest, kes on pöördumatult haigestunud ja ei saa kohtumenetluses osaleda. Just kohtumenetlus andis mulle ajendi poliitikas osalemiseks. Eksperdid ütlesid, et olen piisavalt terve kohtumenetluses osalemiseks. Kui saan osaleda kohtumenetluses, saan osaleda ka valimistel. Kandideerimisel ja kandideerimisel on vahe. Mina ei pea igapäev uksest uksele jooksma. Ma ei muretse kampaania pärast, olen seda piisavalt teinud. Otsus kandideerida ei muuda olematuks kuut haigust ja hilist insulti. Ma ei tee enam kaugeltki nii pikki päevi kui aastate eest. Soovitan hoida kohtu ja poliitika lahus.

Nääs: Savisaarel esinevad rasked unehäired. Psühholoogi kaasamise asemel ütles komisjon talle, et Savisaar võiks ise psühholoogi poole pöörduda. Ka seal ei käitutud kohaselt. Savisaar kaebas komisjonile mäluprobleemide üle, tal probleem lühiajalise mäluga. Ekspertiis leidis, et see ei muuda teda võimetuks osalema kohtuprotsessis. Täiendava ekspertiisi mõte tuvastada, kas Savisaar suudab kohtumenetluses osaleda täieliku andmete hulga juures. Komisjon peaks olema koostatud pädevatest inimestest. Kuna Savisaarel ajuinfarkt, tuleks kaasata neuroloog. Samuti kardioloog südamehaiguste tõttu. Tal ka väga raskekujuline suhkrutõbi, mistõttu peaks olema endokrinoloog, samuti oleks vaja psühholoogi ja farmakoloogi. Taotlus on kohtuarstlik uus ekspertiis, teha ülesandeks EKEI ekspertidele kaasata kõik eelmainitud eksperdid.

Nääs: ekspertiis viidi läbi ebausaldusväärselt, seega tuleb kaaluda uut ekspertiisi. Savisaare kohtuarstlik läbivaatus kestis 45 minutit, see oli rutiinne, tema käest küsiti küsimusi ja tehti EKG. See oli selgelt liiga pealiskaudne. Ei öelnud, kuidas Savisaare ravimid mõjutavad tema võimet osaleda kohtuprotsessis. Ta võtab üle 10 ravimi, igaühel kõrvalmõjud.

Nääs: taotlus teha Savisaarele täiendav ekspertiis. Ilmnes peale hospitaliseerimist, et Savisaarel lisaks teistele haigustele on läbi põdenud ka ajuinfarkti. Alust arvata, et ajuinfarkt mõjutanud oluliselt Savisaare neuroloogilisi võimeid. Marek Väli selgitas, et Savisaare töövõime langenud. Kuna insult võib mõjutada oluliselt töövõime langust, seega mõjutab ka võimet osaleda kohtuprotsessis. Seetõttu vaja uut ekspertiisi.

Keskerakond lõpetas lepingu Nääsiga, Keskerakonda kaitseb nüüd Erki Kergandberg.

Kohtunik on kohal, Savisaar näeb välja terve, paistab, et on lootust asjalikuks kohtuistungiks. Kõik teised süüalused on ka kohal, Keskerakonda esindab Kersti Sarapuu.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus rääkis hommikul protsessist Kuku raadiole: "Kui on antud väga selge märk sellest, et valimistel osalemine on kindel, siis võiks ju täna kohtusaalis ka kriminaalasja kohtulik arutamine alata ja ei tohiks ka seal proovida leida mingisuguseid viise, kuidas me sellel korral või järgmisel oleme seda kohtuasja jälle edasi lükkamas."

Tänane istung on neljas. Eelmised kolm tegelesid Edgar Savisaare tervise küsimusega, täna selgub, kas neljandal jõutakse sisuliste küsimusteni. Näiteks võib siis selguda, kas mõni süüalustest soovib kokkulepet või taotleb enda osas protsessi lõpetamist.

Kohtupidamine Edgar Savisaare üle jätkub täna kell 10.

Kuidas kohtus käituda, mis rolli esitada? Edgar Savisaarel on kaks võimalust: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/edgar-savisaare-valik-kohtus-kas-olla-jouline-poliitik-voi-kidur-patsient?id=79114154