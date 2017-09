FOTOD JA LUGEJA VIDEO | Pärnus on veetase tõusnud ligi 110 cm

Lisaks vihmale kimbutab pärnakaid ka marutuul. Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais palub inimestel väljas liikudes olla tähelepanelik.

Delfi lugeja Keiu Lepiku saatis video, kuidas Pärnu rannas möllav meretuul on veetaset tõstnud ligi 110 cm.

Lääne päästekeskuse pressiesndaja Kristi Kaisi sõnul pole veetaseme tõus eluohtlik, aga paneb inimestele südamele, et veekogude äärest eemale hoitaks. "Väljas liigeldes tasub tähelepanelik olla," lisab Kais.

Kuigi tuul on olnud keskmisest tugevam, ei ole see palju pahandust teinud. "Seni on Pärnumaal olnud kolm väljakutset, mis võivad olla tingitud tugevast tuulest," ütleb Kais. Langenud olid mõned puud ja üks elektripost.

Riigi ilmateenistuse andmetel ulatusid täna tuuleiilid üle 20 meetri sekundis. Praegu on tuul veidi raugenud, kiiruseks on mõõdetud 12 kuni 14 m/s.

