FOTOD JA BLOGI | Siseminister Andres Anvelt astub tervislikel põhjustel ametist tagasi ja lahkub poliitikast: kui teed poliitikat südamega, teed seda südame arvelt

„Olen olnud poliitikas kümme aastat, neist viis riigikogus ja kolm valitsuses. Oli selge plaan ka järgmise riigikogu töös osaleda, kuid viimasel paaril päeval on helisenud see kõige olulisem äratuskell ehk tervis. Ma ei saa endale lubada ega teha seda ka enda lähedastele, et eiran seda hoiatust ja töötan kuni juhtub midagi väga tõsist,“ selgitas Anvelt.

„Need on olnud väga huvitavad aastad. Ma tänan peaministrit, Jevgenit (Ossinovski - toim) ja valitsusliikmeid koostöö eest ja oma poliitilisi partnereid ning vastaseid, nii koostöö kui ka vaidluste eest Eesti elu edendamisel. Soovin neile kainet mõistust, häid mõtteid ja ikka Eesti riigi parimat tulevikku silmas pidavaid arutelusid. Samuti tänan siseministeeriumi haldusala inimesi hea koostöö eest,“ lisas Anvelt.

Täna pärastlõunal teavitas siseminister oma otsusest ka erakonna esimeest Jevgeni Ossinovskit. "Võtsin Andrese soovi poliitikast lahkuda vastu väga raske südamega. Muidugi saan ma aru, elu on meil kõigil üks ja tervisest tähtsamat ei ole. Aga valus on ikka, sest Andres on mulle enamat kui poliitiline võitluskaaslane. Andres on mu sõber. Eesti poliitika kaotab suure südamega riigimehe. Aitäh sulle, sõber, sinu panuse eest! Hoia end!“

Anvelt on ametis kuni uue siseministri kinnitamiseni.

Andres Anvelti teadaanne

Anvelt: lähinädalatel kogunevad üle Eesti meie erakonna piirkondlikud üldkogud, kus pannakse nimekirjasid paika, ma ei taha inimesi petta, et lähen nimekirja juhtima ja hiljem teen otsuse lahkuda. Veel hullem oleks saavutada isiklik mandaat ja siis lahkuda. See oleks valija petmine. Mina olen peale viimaseid valimisi oma mandaadi ära täitnud. Praegu on õige hetk, et anda teistele teed ja ise liikuda uutele väljakutsetele. Riigikogusse ei jää, riigikokku jäädes ei saa lahkuda poliitikasse. Oleks valija petmine öelda, et lahkun poliitikast, aga jään riigikokku. Riigikogu liikme volitused palun riigikogu juhatusel lõpetada.

Anvelt: rahulikult ja riigimehelikult teen tööd, kuni leitakse asemik, siis puhkan ja siis elu näitab, mida teen.

Anvelt: tervis on suhtliselt isiklik asi, viimane ajend oleks kui inimene ei räägi enam, aga seda ma teen. Mingil hetkel tunnetad, et tuleks teha teisi valikuid, et tervist jätkuks kauemaks.

Anvelt: seetõttu olen teinud otsuse. Otsus on olnud vaagimisel pikemat aega. Olen olnud 10 aastat poliitikas, neist viis aastat riigikogus ja kolm aastat ministrina. Tahan tänada kõiki, kellega olen koos töötanud, nii võitluskaaslasi kui opnente. See kõik on olnud põnev, aga millalgi tuleb lõpp. Ilusaid hetki võib olla elus ka ilma poliitikata. Suur tänu meeskonnale ja erakonna esimees Jevgeni Ossinovskile. Tema on mees, kellega on võimalik luurele minna. Töötan siseministrina need päevad, kuni leitakse uus siseministrikandidaat.

Anvelt: tegemist on puhtalt isiklike motiividega, nimelt novembrikuu on meeste tervise kuu, olen selle kuu jooksul teinud endale tihedalt tervisekontrolli, olen aru saanud, et õnnelikult kaua elamiseks, peab keskkonda vahetama. Kindlasti ei ole poliitika see keskkond, kus saad aktiivselt tervist edendada. Kui teed poliitikat südamega, teed seda südame arvelt.

Anvelt: Tõesti olen täna esitanud Jüri Ratasele avalduse lahkuda siseministri ametist ja laiemalt poliitikast. Pole plaani minna riigikokku, ma ei kandideeri. Põhjused on lihtsad ja inimlikud. Ei ole pistmist valitsuskriisiga.

Keset valitsuskriisi esineb siseminister Andres Anvelt täna kell 16 siseministeeriumis avaldusega. Teadaolevalt pole avaldus seotud käimasoleva valitsuskriisiga.