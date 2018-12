FOTOD | Isamaa teeb palmimajas teatavaks oma kandidaadid ja programmi

„Me läheme riigikogu valimistele head tulemust tegema tublide Isamaa inimestega. Läheme välja täisnimekirjaga, kus on 125 kandidaati, kelle hulgas on nii pikaaegseid Isamaa liikmeid kui uusi tulijaid ja oma valdkonna spetsialiste. Usun, et teeme tulemuse, mis kõiki meeldivalt üllatab,“ ütles volikogu esimees Sven Sester.

„See, et suur osa inimestest langetab valimisotsuse vahetult enne valimisi, näitab, et võimalused on avatud ja valimiskampaania alles algab. Meie kogemus on näidanud, et valimistel kalduvad inimesed Isamaad rohkem toetama kui reitingutes, sest Isamaa on kindel ja turvaline valik rahvuslikult mõtlevatele konservatiivsetele valijatele, kes usuvad vaba turumajandust ja soovivad paremat tulevikku oma perele ja lastele,“ lõpetas Sester.