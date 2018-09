FOTOD | Isamaa arutas valimisplatvormi ja võttis vastu avalduse eestikeelsest kooliharidusest

Peame samavõrd ohtlikuks ettepanekut, et lahenduseks on kakskeelsed koolid, kuhu suunatakse õppima nii eesti kui vene koduse keelega lapsed. Selline lahendus võib viia hoopis vene keele mõju laienemiseni.

Leiame, et kõigepealt tuleb Eesti riigil luua vastavad tingimused selleks, et tänased venekeelsed või kakskeelsed haridusasutused oleksid suutelised kindla perioodi jooksul minema üle ainult eestikeelsele õppele. Selleks tuleb motiveerida ja julgustada tänaseid venekeelseid õpetajaid omandama eesti keelt, õpetada täiendavalt välja eestikeelseid õpetajaid ja motiveerida neid tööle minema üleminekut läbitegevatesse venekeelsetesse haridusasutustesse, korraldada suuremas mahus keelekümblust ja rakendada muid spetsialistide soovitatud vahendeid. Vajadusel tuleks luua ka piirkondlikud motivatsioonipaketid, et pedagoogid oleksid huvitatud töötamisest näiteks Ida-Virumaa koolides ja lasteaedades.

Isamaa leiab, et on realistlik sätestada eestikeelsele õppele üleminekuperioodiks Eestis üldiselt 4 aastat ja arvestades osade piirkondade eripärasid kuni kaks korda pikem periood. Üleminekuprogramm peab olema välja töötatud koostöös valdkonna spetsialistidega, et seal oleks arvestatud piirkondlike, põlvkondlike ja muude kriitiliste eripäradega. Iga muukeelse inimese toomine eesti keele aktiivsete kasutajate hulka on meie ühine rikkus ja samas ei tähenda see nende emakeele ega kultuuri kõrvaletõrjumist.

Eesti keele kaitsmine on meie kõigi kohus. Kutsume kõiki poliitilisi jõude koostööle, et üleminek eestikeelsele hariduskorraldusele oleks konsensuslik. See on kõigi Eesti laste tuleviku küsimus.