FOTOD | IRList sai täna Isamaa. Seeder: küllap me suudame nüüd oma potentsiaali paremini rakendada

Pisut enam kui aasta on möödunud ajast, kui valisime erakonnale uued juhid ja asusime suunama valitsuskoalitsiooni poliitikat parempoolsele rajale. Poliitikutena on meil kõigil isiklik vastutus ja erakonnana lisaks ka järjepidevus ning kollektiivne vastutus. Juhtkonna vahetuse järel möödunud kevadel, vahetult Eesti EL eesistumise eel, ei tormanud me koalitsiooni lõhkuma, vaid soovisime olulisi muudatusi valitsuse poliitikas ning suutsime mitmed olulised muudatused ellu viia.

Meie poliitilised oponendid, mõned meediategelased ja poliitikavaatlejad heidavad meile ette, et oleme koalitsioonis pidurdanud mitmete kokkulepete elluviimist ja teinud seda justkui kokkuleppeid rikkudes. See pole tõsi. Kui valitsuserakonnad lepivad midagi omavahel kokku teisiti kui koalitsioonileppes, siis on tegemist uue kokkuleppega mitte kokkuleppe rikkumisega. See ei ole pidurdamine, vaid vastupidi – avatud valmisolek ja paindlik võime reageerida muudatustele meie ümber. See on areng, mitte pidurdamine. Jah, muudatused sündisid IRLi algatusel, kuid kõigi erakondade ühise otsusena. Meie leiame, et halbu või ajale jalgu jäänud kokkuleppeid tulebki muuta.

Vaatamata maailmavaatelistele erinevustele (aga millises koalitsioonivalitsuses neid ei oleks?) saame täna tõdeda, et Jüri Ratase valitsus on suures plaanis viinud ellu mõistlikku ja Eestit edasiviivat poliitikat ning IRL selles valitsuses on saanud enamasti lähtuda oma väärtuspõhisest poliitikast. Nii on praegune valitsus jätkanud Eesti välis- ja julgeolekupoliitilist kurssi, pöörates erilist tähelepanu riigikaitsele ja olles aktiivne rahvusvahelises koostöös. Otsustasime alustada uue kaitseinvesteeringute programmiga. Maailm meie ümber on rahutu ja panustamine riigi julgeolekusse ning liitlassuhetesse on Eesti iseseisvuse vältimatu eeldus. Toetame jätkuvalt sanktsioone Venemaa vastu. Suutsime edukalt toime tulla EL eesistumisega.

Oleme säilitanud keele- ja kodakondsuspoliitika aluspõhimõtted ja lähtunud konservatiivsest immigratsioonipoliitikast. Lõpule on viidud ka eelmise valitsuse alustatud haldusreform, kus erakondadel kahjuks ei jätkunud üksmeelt üleminekuks loogilistele maakonnapõhistele omavalitsustele.

Aasta tagasi erakonna esimeheks saades seadsin eesmärgiks, et IRLi poliitika muutuks selgemaks. Isamaaline parempoolne rahvuslik-konservatiivne poliitika on see, mida Eesti vajab ja mida meie erakond Eestile pakub. Julgen kinnitada, et nii on see ka olnud. IRLi eestvedamisel jätsime ära mitmete uute maksude kehtestamise, vähendasime alkoholiaktsiisi tõusu poole võrra ja jätsime ära juba seadustatud aktsiisitõusu 2019. aastaks. Kinnitasime riigieelarve strateegia struktuurses tasakaalus, et Eesti riik saaks majanduskasvu ajal jälle reserve koguda.

Järgmiseks neljaks aastaks ei kavanda ühtegi maksutõusu ega uut maksu. See on pööre vastutustundliku parempoolse majanduspoliitika ning konservatiivse maksu- ja eelarvepoliitika suunas. Kas seda on märgatud ja mõistetud ning kas see teadmine on jõudnud meie potentsiaalsete valijateni? Mitte veel ja mitte piisavalt. Meie võimekusel oma edusamme ja elluviidavat poliitikat avalikkusele selgitada on arenguruumi.