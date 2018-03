FOTOD | Inspektsioon peatas Eesti Meedia uue maja ehitusel liigse tolmu tõttu tööd

Tööinspektsioon peatas esmaspäeval Tallinnas Tartu maantee 80a/80b ehitusobjektil liigse tolmu tõttu töö. Hoonesse kolib pärast valmimist Eesti Meedia.

"Tõepoolest käis tööinspektor nimetatud objektil. Ta peatas objektil töö, kuna seal oli liigselt tolmu. Inspektor selgitas tööandjale, et tööd võib jätkata siis, kui on tagatud, et tolmu liigselt ei lenduks," ütles tööinspektsiooni pressiesindaja Kristel Abel Delfile.

"Liigne tolm ehitusplatsil on tõsine ohutusnõuete rikkumine, sest põhjustab töötajatele terviseriske," sõnas Abel. Muud inspektori märkused puudutavad töötajate olmega seotud küsimusi, näiteks puudus ehitusobjektil puhkeruum ja esmaabi andmise võimalus, kuid nende tõttu tööd ei peatatud. "Tööandjal on aega viis tööpäeva probleemide likvideerimiseks. Kui tööandja olukorda ei paranda, võib järgneda ettekirjutus," lisas Abel.

7. märtsil toimus ehitusobjektil ka varing, mille alla jäi Delfi andmetel isegi mitu autot. "Meil pole andmeid, et 7. märtsil toimunud varingus oleks saanud töötajad kannatada, nii pole me ka algatanud uurimist," sõnas Abel.

Kuidas kõnealune tõrge Eesti Meedia kolimise plaane võib mõjutada, ei nõustunud juhatuse esimees Sven Nuutmann Delfile kommenteerima.

Praegu Maakri tänav 23a asuv AS Eesti Meedia kolib järgmise aasta suvel Tartu maanteele Sikupilli kaubanduskeskusest üle tee asuvasse uude hoonesse aadressil Tartu maantee 80a/80b.

Endise Zelluloosi kvartali maa-alale rajatav ärilinnak hakkab kandma nime Fahle Park. Objekti arendaja on Fausto Capital ja ehitust rahastab 13,3 miljoni euroga Luminor.