FOTOD | Inimtekkelised virmalised ehk valgussambad ilmestavad külma ööd

Valgussambad tekivad siis, kui õhus on ohtralt jääkristalle, mille pealt saab valgus murduda. Et pimedas öös on valgusallikaks tänavalaternad, valgusprožektorid ning muud tehislikud allikas, on valgussambad inimtekkelised taevanähtused.

Jääkristallid mõjuvad valgussambas peeglina kui neile valgus peale langeb. Tulemuseks on kitsad vertikaalsed valgusribad taevas.