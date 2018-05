FOTOD | Idapiiri projekti siseaudit jõudis lõpule. Edasisamme on, kuid muresid on hangete ja riigisaladustega

„Oma projekteerimise käigus oleme palunud luba siseministeeriumilt luba kasutada erandimenetlust ja selle loa ka saanud ning selles usus ja vastavalt õigusaktidelt ka oma tegevust ellu viinud. Idapiir on sedasorti projekt, mille tehnilisi andmeid peab riik kaitsma. Kuritegelikele ühendustele, rääkimata võõrriikide eriteenistusest, ei saa olla need andmed kättesaadavad. Lisaks on minu ja PPA ülesanne kaitsta riigisaladust ja selge see, et need piiri tehnilised lahendused kannavad ka edaspidi aina enam riigisaladust,“ sõnas PPA peadirektor Elmar Vaher pressikonverentsil.

Auditi läbiviimist juhtinud siseministeeriumi siseauditi osakonna juht Tarmo Olgo märkis, et riigihanke erandit on kasutatud põhjendamatult. „Kahtlemata on riigisaladusi, aga neid oleks saanud ka teisiti kaitsa,“ lisas ta.

Siseminister Andres Anvelt märkis, et hangete puhul pole seni ühtegi hooletust või sihilikku pahatahtlikkust tuvastatud ning siiani pole läbiviidud auditid ka piiriprojekti arendamist takistanud.

„Kui kõik ekspertiisid on koos, siis minu jaoks on oluline see võimalikult kiiresti viia valitsuskabinetti. Ma loodan seda teha lähinädalatel. Lauale peavad tulema ka vastused, kuidas ja mis eelarvega piiriehitus edasi läheb. Seda leiab ka see audit, et see on oluline, sest sellest sõltub mismoodi käib edasine ehitustöö,“ ütles minister.

Ühe punktina tõsteti taaskord esile probleemi, mis oli laual juba ka märtsikuise vaheauditi tutvustamise ajal. Nimelt osundatakse sellele, et PPA-l ei ole piisavalt pädevust ja kompetentset tööjõudu, kes maismaapiiri ehitust juhtida võiks. Elmar Vaher tõdes seepeale, et PPA otsib võimekat inimest, kes piiriehitust eest vedada võiks.

„Me oleme lisanud PPA-sse finantstarkust. Me oleme otsinud inimest, kes on sellelaadseid suuri tehnilisi ja ehituslikke projekte vedanud. Me oleme jõudnud piiriprojektiga sellisesse ajajärku, et on väga mõistlik võtta kompetentsi, kes aitaks seda ehitada. Meie piirivalvuritel on tarkus olemas, milline piir peaks olema ja nüüd liigume edasi, et selle tarkusega ka piir valmis ehitada,“ märkis Vaher.